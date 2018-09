ALMADEN, Espagne — Alejandro Valverde a battu Peter Sagan lors d’un sprint en montée pour arracher une deuxième victoire à la Vuelta, samedi.

Valverde, deuxième au classement général, s’est approché à 37 secondes du meneur, Rudy Molard. Il a mérité un boni de 10 secondes en remportant cette huitième étape. Il a aussi prévalu lors de la deuxième étape.

Valverde en est à 11 victoires d’étape à la Vuelta, qu’il a remportée en 2009.

Le cycliste de 38 ans de Movistar a éclipsé Sagan en conclusion d’une brève ascension, pour compléter un tracé largement plat de 195 km, de Linares à Almaden.

«Je suis plus vieux mais je reste en forme, mentalement et physiquement, a dit Valverde. J’avais comme objectif de ne pas perdre de temps au classement, mais j’ai pu faire encore mieux.»

Molard a gardé le premier rang du classement général pour une quatrième journée de suite.

Tiago Machado, Jorge Cubero et Hector Saez ont filé seuls et ont mené par 12 minutes, avant d’être rattrapés à six kilomètres de l’arrivée.

Le parcours longeant des champs d’oliviers approcheait les coureurs des montagnes du nord du pays. Molard devrait y avoir la tâche plus difficile.

Parmi les favoris, Simon Yates a 51 secondes de retard, Michal Kwiatkowski 1:06 et Nairo Quintana 1:14.

Chez les Canadiens, Michael Woods a terminé 116e et Antoine Duchesne 165e. Au classement général, ils ont les rangs 51 et 166.

Dimanche, les coureurs vont franchir 201 km dont quatre montées, incluant celle menant à l’arrivée.