NEW YORK — Tombeuse d’Eugenie Bouchard, Marketa Vondrousova a surpris en gagnant 7-6 (4), 2-6 et 7-6 (1) face à Kiki Bertens à Flushing Meadows, samedi.

Bertens était la 13e tête de série, alors que la Tchèque de 19 ans est classée 103e.

Vondrousova a commis 10 doubles fautes (sa rivale a dominé 6-4 pour les bris), mais Bertens a fait 43 fautes directes. Une seule de plus que son adversaire, en fait. Un aspect que Vondrousova voudra corriger en quatrième ronde, face à Lesia Tsurenko ou Katerina Siniakova.

Madison Keys passe également à l’étape suivante, victorieuse 4-6, 6-1 et 6-2 contre Aleksandra Krunic, de la Serbie. L’Américaine a inscrit six bris et 42 coups gagnants.

Roger Federer, quintuple champion à New York, va se mesurer de nouveau à Nick Kyrgios, samedi après-midi.

L’Australien a toujours été un rival peu commode pour le Suisse. Ils ont croisé le fer trois fois, et il a toujours fallu un bris d’impasse au dernier set.

Federer a une fiche de 2-1 dont une victoire à Stuttgart, cette année. Federer est la deuxième tête d’affiche, Kyrgios la 30e.

La victoire de Kyrgios en deuxième ronde a fait jaser. L’arbitre a quitté sa chaise au deuxième set pour aller lui parler, le tennisman faisant peu d’efforts avec le score 6-4 et 3-0 en faveur de Pierre-Hughes Herbert, un Français. Federer a été parmi ceux ayant critiqué la conduite de l’arbitre.

En soirée, Maria Sharapova, reine du tournoi en 2006, va se frotter à Jelena Ostapenko, grande gagnante de Roland-Garros l’an dernier.

Suivra un match opposant Novak Djokovic à Richard Gasquet. Le Serbe a remporté le tournoi en 2011 et 2015.

En double, la Chinoise Yifan Xu et Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, ont perdu 6-2 et 7-6 (2) devant l’Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang, au deuxième tour.

Dabrowski et le Croate Mate Pavic, favoris du double mixte, vont affronter plus tard samedi un duo américain, Christina McHale et Christian Harrison.