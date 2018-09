SAN FRANCISCO — Steven Matz a retiré 11 frappeurs au bâton, un sommet en carrière, et les Mets de New York ont battu les Giants de San Francisco 2-1 en 11 manches, samedi.

Wilmer Flores a cogné un double contre le releveur Hunter Strickland (3-4) pour amorcer la 11e manche. Il s’est rendu au troisième coussin après un roulant de Jay Bruce et il a croisé le marbre à la suite d’un sacrifice de Todd Frazier.

Jerry Blevins (2-2) n’a donné aucun point en 10e manche et le stoppeur des Mets Robert Gsellman s’est occupé de la 11e manche pour enregistrer un neuvième sauvetage cette saison.

Les Mets ont gagné six de leurs sept dernières visites au AT&T Park.

Austin Slater a placé deux balles en lieu sûr alors qu’Evan Longoria a claqué un circuit pour les Giants. Il s’agissait du 15e coup de quatre buts de la saison de Longoria.

Matz n’a concédé qu’un point et trois coups sûrs en sept manches pour les Mets. Son vis-à-vis chez les Giants, Derek Holland, a également bien fait, permettant un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches au monticule.