NEW YORK — Masahiro Tanaka a été solide durant sept manches afin d’empocher un premier gain depuis juillet, la recrue Gleyber Torres a cogné un circuit de deux points et les Yankees de New York ont battu les Tigers de Detroit 2-1, samedi.

Les Yankees ont seulement placé deux balles en lieu sûr, mais ont mis la main sur une 11e victoire en 15 matchs. La formation new-yorkaise possède le deuxième meilleur dossier dans les Majeures, derrière les Red Sox de Boston, meneurs de la section Est de la Ligue américaine.

À ses débuts avec les Yankees, Andrew McCutchen a connu une séquence au bâton de 0 en 3 et a été retiré deux fois sur des prises. L’ancien joueur par excellence de la Ligue nationale s’est retrouvé au haut de l’alignement des frappeurs et a été muté au champ droit, une journée après avoir été acquis des Giants de San Francisco.

Le receveur des Yankees Gary Sanchez, qui a raté presque six semaines en raison d’une blessure à l’aine, n’a pas été en mesure de capitaliser en quatre présences au bâton.

Tanaka (10-5) a concédé un point et sept coups sûrs afin de récolter sa première victoire depuis le 31 juillet. Il affichait un dossier de 0-3 et une moyenne de points mérités de 4,40 en cinq départs au mois d’août.

Tanaka a rejoint Andy Pettitte comme étant les seuls lanceurs de l’histoire des Yankees à atteindre plus de 10 victoires lors de leurs cinq premières saisons dans les Majeures.

Jonathan Holder n’a accordé aucun point en huitième, tandis que Dellin Betances a obtenu son deuxième sauvetage en neuvième.

Torres a cogné sa 22e longue balle de la saison et sa troisième depuis lundi. Il a permis au Yankees de prendre les devants en cinquième lorsqu’il a envoyé la balle de Daniel Norris (0-3) dans les gradins.