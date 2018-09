MIAMI — Sean Reid-Foley a retiré 10 frappeurs sur des prises en sept manches et il a enregistré une première victoire dans les Majeures, guidant les Blue Jays de Toronto vers un gain de 6-1 contre les Marlins de Miami, dimanche après-midi.

Teoscar Hernandez a cogné une longue balle de trois points alors que Luke Maile a réussi trois doubles pour les Blue Jays (62-74)

Reid-Foley (1-2) a alloué un point, quatre coups sûrs et un but sur balles à son troisième départ dans le Baseball majeur. Le droitier de 23 ans a retiré trois frappeurs au bâton en première manche et il s’est sorti d’embarras en cinquième, alors que les coussins étaient tous occupés et qu’il n’y avait aucun retrait.

Thomas Pannone a concrétisé la victoire des Blue Jays en lançant lors des deux dernières manches.

Le partant des Marlins, Jeff Brigham (0-1), a effectué ses débuts dans les Majeures. Il a lancé pendant trois manches, accordant trois points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles.

Kendrys Morales, Lourdes Gurriel fils et Aledmys Diaz ont tous les trois réussi un sacrifice pour aider les Blue Jays à prendre les devants 3-0 contre Brigham.

Hernandez a mis le match hors de portée en cinquième manche, lorsqu’il a réussi son 19e coup de quatre buts de la saison, aux dépens de Brett Graves.

Les Marlins (54-83) ont perdu cinq de leurs six dernières sorties.