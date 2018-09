WASHINGTON — Christian Yelich a claqué son premier grand chelem en carrière, Keon Broxton a ajouté un circuit de trois points et les Brewers de Milwaukee ont défait les Nationals de Washington 9-4, dimanche, afin de remporter la série.

Broxton et Yelich ont sorti leurs coups de canon en cinquième manche pour permettre aux Brewers d’inscrire sept points. Il s’agissait de la manche la plus productive de l’équipe depuis le début de la présente campagne.

Le lanceur partant des Nationals Jefry Rodriguez (2-2) a connu quelques ennuis, concédant sept buts sur balles et sept points en quatre manches et deux tiers de travail. Il avait cependant réussi à limiter les dégâts avant la cinquième manche.

Rodriguez a retiré deux des trois premiers frappeurs lors de cette manche, mais a accordé un simple à Manny Pina avant que Broxton claque une longue balle au champ centre.

Après avoir remplacé Rodriguez au monticule, Tim Collins a envoyé six balles lors de ses premiers lancers. Yelich en a profité pour décocher la balle très loin au champ centre, son 27e circuit de la saison.

Yelich a réussi à atteindre les sentiers lors de ses 19 derniers matchs et a inscrit neuf longues balles au cours de cette séquence.

Le releveur Brandon Woodruff (3-0) n’a accordé aucun point en quatre manches afin de récolter la victoire.

Cubs 8 Phillies 1

Javier Baez a claqué l’un des trois circuits en solo aux dépens du prétendant au trophée Cy Young Aaron Nola afin d’atteindre le plateau de 30 circuits et des 100 points produits et Jon Lester a muselé l’adversaire durant six manches pour permettre aux Cubs de Chicago de vaincre les Phillies de Philadelphie 8-1.

Daniel Murphy et Anthony Rizzo ont également cogné des longues balles face à Nola (15-4), qui a concédé trois longues balles pour la deuxième fois de sa carrière.

Lester (15-5) a alloué huit coups sûrs et a retiré sept frappeurs sur des prises afin de conserver une fiche de 8-0 et une moyenne de points mérités de 1,49 lors de ses 10 départs face aux Phillies.

Les Cubs, qui ont remporté 10 de leurs 12 dernières rencontres, ont amorcé le match avec une avance de quatre matchs et demi sur les Cardinals de St. Louis, au sommet du classement de la section Centrale de la Ligue nationale.

Les Phillies ont quant à eux creusé l’écart qui les sépare des Braves d’Atlanta, qui accueillaient les Pirates de Pittsburgh plus tard dimanche. Jorge Alfaro a placé deux balles en lieu sûr, incluant un double d’un point en neuvième.

Nola a pour sa part accordé quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers, tout en effectuant 11 retraits sur des prises.