NEW YORK — La recrue Victor Reyes a frappé un premier circuit dans les Majeures, ajoutant un double et un simple, pour mener les Tigers de Detroit vers un gain de 11-7 contre les Yankees de New York, dimanche.

Les Tigers ont divisé les honneurs de cette série de quatre rencontres. Les Yankees ont amorcé la journée avec un retard de sept matchs et demi derrière les Red Sox de Boston et le premier rang de la section Est de l’Américaine.

Reyes a produit trois points grâce à quatre coups sûrs, un sommet en carrière. Le voltigeur de 23 ans n’avait jamais joué dans un niveau plus élevé que le niveau AA avant que les Tigers le sélectionnent en décembre, car il avait été laissé hors de la formation des Diamondbacks de l’Arizona.

Reyes a réussi un double d’un point lors des deuxième et quatrième manches, procurant pour de bon l’avance aux Tigers. Il a frappé un premier circuit en sixième, à son 82e match dans le Baseball majeur.

Lance Lynn (9-9) a alloué six points, neuf coups sûrs et un but sur balles en trois manches et deux tiers pour les Yankees.

Le partant des Tigers, Matthew Boyd (9-12), a enregistré la victoire après avoir donné trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches au monticule.

Aaron Hicks et Luke Voit ont réussi un coup de quatre buts pour les Yankees tandis que Miguel Andujar a placé trois balles en lieu sûr et il a croisé le marbre trois fois.

Orioles 1 Royals 9

Jorge Lopez a éparpillé cinq coups sûrs en sept manches, un sommet en carrière, et les Royals de Kansas City ont corrigé les Orioles de Baltimore 9-1.

Les Royals ont balayé les honneurs de cette série de trois parties entre les deux formations montrant les pires dossiers des Majeures.

Le seul point concédé par Lopez (1-4) est survenu en première manche, quand Jonathan Villar a cogné un circuit par-dessus la clôture du champ gauche. Lopez s’est ressaisi en retirant huit frappeurs sur des prises.

Lopez a été acquis des Brewers de Milwaukee lors de la transaction impliquant le joueur de troisième but Mike Moustakas.

Meibrys Viloria a réussi un premier coup sûr en carrière une journée après avoir été rappelé du niveau A. Il a produit deux points pour les Royals grâce à un double en huitième manche. Alcides Escobar a ajouté trois coups sûrs et un point produit pour les vainqueurs.

David Hess (3-9) a permis cinq points, dont quatre mérités, et neuf coups sûrs en quatre manches de travail pour les Orioles.

Red Sox 0 White Sox 8

James Shields n’a concédé aucun point à l’adversaire en six manches, Tim Anderson et Daniel Palka ont sorti leurs canons et les White Sox de Chicago ont fait la leçon à la meilleure équipe de la MLB en écrasant les Red Sox de Boston 8-0.

Anderson a placé trois balles en lieu sûr — dont deux doubles — pour les White Sox, qui ont remporté sept de leurs 10 dernières rencontres.

Xander Bogaerts et J.D. Martinez ont chacun frappé deux coups sûrs pour les Red Sox, qui ont signé quatre gains en cinq matchs.

Les Red Sox affichent le meilleur dossier de Majeures (94-44) et ont maintenu leur avance de sept matchs et demi sur les Yankees de New York, au sommet de la section Est de la Ligue américaine.

Shields (6-15) a effectué six retraits sur des prises et a alloué quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Il s’est rendu jusqu’en sixième manche à 21 de ses 25 derniers départs. Trois releveurs se sont succédé pour n’accorder que cinq coups sûrs à l’adversaire.

Les cinq lanceurs des Red Sox ont compilé 12 retraits au bâton, mais ont concédé 15 coups sûrs.

Brian Johnson (4-4) a pour sa part alloué quatre points et sept coups sûrs tout en enregistrant quatre retraits lors de son départ le plus court de la saison. Avec Chris Sale et David Price sur la liste des blessés, les Red Sox ont connu que deux départs de qualité depuis les 17 derniers matchs. En quatre matchs durant la série entre les deux équipes, les lanceurs partants ont récolté 12 points produits en 14 manches de travail.

Anderson a cogné son 18e circuit de la saison sur le premier lancer auquel il a fait face en première manche et Kevan Smith a ajouté un simple d’un point.