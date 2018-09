PORTLAND, Ore. — Marina Alex est venue de l’arrière dimanche pour mettre la main sur son premier titre du circuit de la LPGA à la Classique Portland grâce à une avance de quatre coups.

Alex a réussi des oiselets lors des cinq derniers trous du neuf d’aller pour prendre les devants et en a ajouté au 12e trou, une normale-5, et au 15e trou, une normale-4, sur les verts du Columbia Edgewater. Elle a remis une carte de 65 (moins-7) afin de se forger une importante avance sur sa plus proche rivale Georgia Hall. Elle a commis son seul boguey au 18e trou, une normale-4, pour terminer avec un pointage cumulatif de moins-19.

À 28 ans, Alex a procuré à son caddie, Travis Wilson, sa deuxième victoire au tournoi de Portland. Wilson s’est jumelé à Alex puisque Stacy Lewis, sa principale partenaire, se prépare pour la naissance de son premier enfant.

Alex a égalé le record du parcours jeudi en disputant une ronde de 62. Elle a par la suite connu deux rondes de 71, ce qui la plaçait à six coups de la gagnante de l’Omnium britannique féminin, Hall, au début de la ronde finale.

La Japonaise Ayako Uehara a terminé au troisième rang, en vertu d’un score de 69.

L’Australienne Minjee Lee, deux coups derrière Hall, a été reléguée en quatrième position.

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay (73) et l’Ontarienne Britanny Marchand (77) ont obtenu les deux meilleurs résultats canadiens, pointant au 16e échelon.

Après avoir inscrit un 64 à sa carte lors de la première ronde, Brooke Henderson a conclu le tournoi avec un pointage de 75, au 21e rang. La vedette canadienne, vainqueure du tournoi en 2015 et en 2016, a remporté l’Omnium canadien la semaine dernière, en Saskatchewan.