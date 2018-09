DARLINGTON, S.C. — Brad Keselowski a battu le meneur Kyle Larson à la sortie des puits avec 22 tours à faire, et a appuyé sur l’accélérateur lors de la reprise de la course afin de remporter le Southern 500, dimanche, sur la piste du Darlington Raceway.

Keselowski a remporté la course de la série Xfinity samedi, sur la même piste, profitant de l’accident entre les meneurs Ross Chastain et Kevin Harvick pour s’imposer. Cette fois, Keselowski et son équipe ont tiré avantage du drapeau pour faire un très court arrêt aux puits.

Keselowski s’est chargé du reste en se forgeant une importante avance jusqu’à la toute fin.

Il s’agissait de la première victoire de Keselowski cette saison et c’était la première fois qu’un pilote de l’équipe Penske à l’emporter sur le circuit de Darlington depuis Bobby Allison en 1985.

Joey Logano, coéquipier de Keselowski chez Penske, a terminé au deuxième rang, tandis que Larson est monté sur la troisième marche du podium.