TORONTO — La Ligue canadienne de football a imposé une suspension de deux matchs au secondeur Kyries Hebert du Rouge et Noir d’Ottawa.

La mesure disciplinaire, annoncée lundi matin par voie de communiqué, fait suite à un coup porté par Hebert directement sur le côté de la tête du receveur B.J. Cunningham, des Alouettes de Montréal, vendredi soir.

La sanction entre en vigueur immédiatement.

Cunningham est demeuré dans le match à la suite du jeu tandis que le jeu a valu au Rouge et Noir une pénalité de 15 verges pour rudesse. Les Alouettes ont gagné le match 21-11.

En rendant son verdict, la LCF affirme que Hebert a frappé Cunningham de «manière téméraire et insouciante».

C’est la deuxième sanction du genre imposée cette année à l’ancien porte-couleurs des Alouettes. Hebert a reçu une suspension d’un match après un coup contre le receveur DaVaris Daniels, des Stampeders de Calgary, lors de la semaine 3.

À la suite de cette réprimande, le vétéran secondeur avait déclaré qu’il n’avait nullement l’intention de modifier son style de jeu.

«J’ai réalisé plus de 800 plaqués en carrière et j’ai eu des problèmes peut-être cinq fois. On ne peut pas dire que j’effectue un plaqué illégal à chaque jeu, avait-il affirmé.

«Je veux améliorer (cet aspect), car ce qui importe le plus, c’est notre équipe et que je sois disponible.»

Après cette suspension, Hebert avait aussi reconnu que sa marge d’erreur était mince.

«La Ligue va me surveiller de près parce que je suis qui je suis.»