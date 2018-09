NEW YORK — La moyenne au bâton dans le Baseball majeur pourrait être la plus basse en près d’un demi-siècle en 2018.

Cet «exploit» est en voie d’être réussi même si les frappeurs ont repris un peu de tonus dernièrement, c’est-à-dire qu’il s’est frappé plus de coups sûrs qu’il n’y a eu de retraits au bâton au cours des deux derniers mois.

Selon l’Elias Sports Bureau, il s’est frappé 7134 coups sûrs en août, contre 6818 retraits sur des prises. Ces chiffres portent les totaux pour la saison à 24 250 balles en lieux sûrs pour 34 103 retraits au bâton. C’est la première fois depuis le début de la campagne qu’à la fin d’un mois, les coups sûrs ont la pole position.

Tous ces coups sûrs en août n’ont fait grimper la moyenne au bâton globale que d’un point, à ,249. À moins qu’elle ne se hisse jusqu’à ,251 en septembre, cette moyenne serait la plus faible depuis que les frappeurs des Majeures n’ont pu faire mieux que ,244 collectivement en 1972.

Il y a plus de retraits sur des prises que de coups sûrs en avril (6656 contre 6360) et juin (6776 contre 6640), mais le contraire s’est produit en mai (7033 pour 6971) et juillet (6546 contre 6195). Avant la présente campagne, le plus faible différentiel pour un mois complet avait été avril 2017, alors qu’il s’était frappé 138 coups sûrs de plus que de frappeurs n’avaient été retirés sur trois prises.

Il y a eu 16,47 retraits sur trois prises en moyenne par rencontre en août, en baisse par rapport à juillet (16,6), juin (16,9), mai (16,75) et avril (17,5), le record pour un mois complet. Au même rythme, les lanceurs réussiront 40 964 retraits sur des prises, ce qui constituerait la 11e saison consécutive au cours de laquelle le record pour cette statistique est abaissé. En 2017, les lanceurs ont passé 40 104 frappeurs dans la mitaine. En 2008, avant cette séquence, ce sont 32 884 frappeurs qui étaient retournés dans l’abri leur bâton sur l’épaule.

Le mois dernier, 919 circuits ont été frappés en 414 rencontres, une moyenne de 2,39 par match, ce qui a fait passer la moyenne pour la campagne à 2,31. À pareille date l’an dernier, la moyenne de circuits par rencontre était de 2,54. La saison s’est conclue par une moyenne record de 2,51 longues balles par duels.