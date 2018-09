ARLINGTON, Texas — Ezekiel Elliott n’a jamais publiquement demandé quelques jeux de plus une fois que les Cowboys de Dallas eurent décidé d’asseoir leur demi offensif étoile en pleine santé pour toute la durée du calendrier préparatoire.

Frank Gore n’a eu droit qu’à deux jeux avec les DOlphins de Miami, même si le vétéran de 35 ans et de 14 saisons en voulait plus. L’entraîneur-chef Adam Gase n’a rien voulu entendre.

«J’ai cru comprendre pendant le match qu’il n’était pas très heureux, a déclaré Gase après le troisième match préparatoire, au cours duquel les partants obtiennent habituellement le plus de temps de jeu avant de rater complètement le quatrième. Quand nous avons dû dégager après trois essais, je me suis dit: ‘Il a un attrapé, est-ce que ça compte? Il a un attrapé et une course. Est-ce que je peux le sortir du match?’»

De faire commencer la campagne à ses partants sans qu’ils aient réellement disputé un jeu contre d’autres partants n’est pas inhabituel. Pas plus que de ne remettre en question la décision d’avoir fait jouer un joueur-clé qui vient tout juste de se blesser en match préparatoire.

Depuis toujours, les entraîneurs doivent jongler entre leur désir que leurs joueurs soient prêts pour le les premières séquences de la saison, tout en tentant de protéger le plus possible leurs meilleurs éléments.

«C’est difficile de décider si vous devez les faire jouer ou non, a indiqué le receveur des Cowboys Cole Beasley, qui, malgré une blessure à l’aine, a joué 13 jeux dans la troisième rencontre. Vous pouvez autant vous blesser en match régulier que dans ces matchs préparatoires. C’est du football; ça arrive.»

Plusieurs équipes ont reposé au moins un partant à l’attaque pendant tout le calendrier préparatoire. Les Rams de Los Angeles n’ont fait jouer qu’un de leurs 11 partants, soit le garde à droite Jamon Brown, puisqu’il sera suspendu pour les deux premières rencontres et qu’il avait besoin d’en faire plus.

Si Sean McVay a préféré donner du temps de jeu au quart no 3 Jared Goff, il ne voulait pas que ce soit derrière sa ligne à l’attaque partante. Il jugeait qu’il était préférable de reposer ces partants. En plus, McVay pourra compter sur 10 partants qui étaient là la saison dernière, dont le demi à l’attaque Todd Gurley, au sein de cette unité qui a mené les Rams aux matchs éliminatoires en 2017.

«Souvent, j’ai vu des joueurs qui n’avaient pas participé aux matchs préparatoires et qui étaient quand même prêts, a souligné McVay. Je pense que nous avons opté pour cette option en raison du grand nombre de partants qui sont de retour.»

Les entraîneurs qui décident de faire sauter leur tour à leurs joueurs étoiles disent que le rythme de leurs séances d’entraînement permet à ceux-ci de trouver leur vitesse de croisière. Le garde à droite des Cowboys Zack Martin, sélectionné pour le Pro Bowl à chacune de ses quatre premières campagnes, n’est pas d’accord, même après avoir subi une blessure — mineure — à un genou subie dans le deuxième match préparatoire.

«Vous avez besoin de ces répétitions, a-t-il affirmé. C’est le camp d’entraînement. D’affronter des gars qui ne sont pas vos coéquipiers, c’est une grande partie de votre préparation.»

Chez les Falcons d’Atlanta, le receveur Julio Jones et le demi Devonta Freeman n’ont pas joué un seul match bien qu’ils soient en santé. Légèrement blessé, le receveur des Steelers de Pittsburgh Antonio Brown a cédé sa place tout au long du camp. Idem pour Odell Beckahm chez les Giants de New York, qui revient d’une fracture de la cheville qui l’a empêché de jouer presque la totalité de la dernière campagne.

Stephen Jones, vice-président du personnel des joueurs des Cowboys et fils du propriétaire et directeur général Jerry Jones, ne croit pas que les matchs préparatoires aident les partants. Sans qu’on nomme qui que ce soit, il savait que la question portait sur Elliott.

«Je suis certain que chaque demi est différent, a-t-indiqué. J’ai lu des commentaires d’autres demis qui disent ne pas croire avoir besoin d’autant de répétitions. Je ne sais pas ce que donnent cinq répétitions (en matchs préparatoires) une fois la saison venue.»

Plusieurs joueurs n’ont pas besoin de ces rencontres pour être évalués. C’est évidemment le cas d’Elliott, qui vient de mener la ligue pour les verges au sol pour une deuxième saison consécutive, bien qu’il ait raté six matchs en raison d’une suspension en raison d’allégation de violence conjugale.

«Je ne me suis jamais senti aussi à l’aise au sein de cette attaque, a dit Elliott à la mi-temps du dernier match préparatoire des siens. Je crois avoir connu un excellent camp et avoir pris part à suffisamment de jeux pour penser que je sois prêt à jouer.»