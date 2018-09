MIAMI — En chute libre, les Phillies de Philadelphie n’ont obtenu que quatre coups sûrs et n’ont soutiré aucun but sur balles à Jose Urena et deux releveurs des Marlins de Miami pour s’incliner 3-1.

Les Phillies, qui ont amorcé l’après-midi à quatre matchs des Braves d’Atlanta et du premier rang dans l’Est de la Nationale, ont perdu un troisième match d’affilée. Ils ont une fiche de 9-17 depuis le 6 août, alors qu’ils menaient la section. Ils n’ont marqué que cinq points dans les quatre derniers matchs.

L’équipe demeure toutefois dans la course parce qu’elle affrontera les Braves dans sept des 11 derniers duels de la saison. Mais ce revers contre les Marlins n’aide pas leurs chances.

Urena (5-12) a alloué un point — sur le 22e circuit de la saison d’Asdrubal Cabrera — en sept manches. Il a retiré sept frappeurs sur des prises pour porter son total à 117, un sommet personnel. Drew Steckenrider a été parfait en neuvième pour son troisième sauvetage.

Vince Velasquez (9-10) a subi la défaite en allouant trois points en cinq manches.

Le match a été disputé devant 7771 spectateurs sous le toit rétractable du Marlins Park, tandis que la tempête tropicale Gordon passait au-dessus du sud de la Floride.