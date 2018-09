HOUSTON — Alex Bregman a frappé un circuit dans un troisième match consécutif pour aider les Astros de Houston à inscrire une victoire de 4-1 aux dépens des Twins du Minnesota.

Le troisième-but des Astros compte maintenant 28 longues balles cette saison. Bregman a atteint les sentiers dans 31 matchs consécutifs, la plus longue séquence active dans les Majeures.

Yuli Gurriel a aussi obtenu un coup de quatre buts, tandis que Dallas Keuchel (11-10) a bien espacé cinq coups sûrs en six manches pour ne permettre qu’un point — non mérité — aux visiteurs. Brad Peacock a permis un simple après deux retraits en neuvième pour remplir les coussins, mais il a retiré Jorge Polanco sur trois prises pour se sortir d’impasse et récolté son troisième sauvetage.

Kyle Gibson (7-12) a inscrit la défaite à sa fiche après avoir permis quatre points, dont deux mérités, sur quatre coups sûrs et cinq retraits sur trois prises en sept manches. Il a maintenant subi la défaite à ses trois dernières sorties.