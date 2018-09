OAKLAND, Calif. — Mark Canha a frappé un circuit et Matt Chapman a cogné un double d’un point, guidant les Athletics d’Oakland vers une victoire de 6-3 contre les Yankees de New York, lundi.

Les Athletics ont rapidement malmené CC Sabathia et ils se sont approchés à quatre matchs et demi des Yankees et du premier rang donnant accès à la partie éliminatoire de l’Américaine.

Trevor Cahill (6-3) a défait les Yankees pour une première fois en sept apparitions contre eux. Il s’agissait de la seule équipe de l’Américaine qu’il n’avait jamais battue. Le droitier a porté sa fiche à 5-0 en neuf départs à domicile. Cahill a alloué trois points, dont deux mérités, et quatre coups sûrs en cinq manches.

Lou Trivino est venu en relève à Cahill et il a retiré trois frappeurs au bâton en sixième manche. Jeurys Familia a donné deux buts sur balles consécutifs en huitième, mais il s’est sorti d’impasse avant que Blake Treinen ferme les livres pour son 36e sauvetage de la campagne.

Luke Voit a claqué une longue balle de deux points pour les Yankees, qui retrouvaient les services du gérant Aaron Boone. Ce dernier avait écopé un match de suspension.

Sabathia (7-6) a retiré Marcus Semien sur une chandelle avant d’accorder quatre simples consécutifs et un but sur balles à Matt Olson pour permettre aux Athletics de prendre les devants 3-1.

Les Yankees ont répliqué grâce au septième coup de quatre buts de la saison de Voit.

Sabathia a été chassé de l’affrontement après que Semien eut cogné un double en quatrième manche. Il s’agissait du deuxième plus court départ du grand gaucher en 2018. Il a permis quatre points, sept coups sûrs et deux buts sur balles.

Les Athletics ont remporté six des huit derniers duels contre les Yankees.