TORONTO — Matt Duffy a produit deux points et les Rays de Tampa Bay ont facilement défait les Blue Jays de Toronto 7-1, lundi soir.

Ji-Man Choi a claqué une longue balle en solo pour les Rays (74-63), qui ont gagné le premier de 10 affrontements entre les deux formations au mois de septembre.

Yonny Chirinos (3-5) a été efficace en relève pour les Rays et il a ajouté la victoire à sa fiche. Le partant Ryne Stanek a été retiré du monticule après une manche et Chirinos a suivi, n’allouant qu’un point, quatre coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches de travail.

Teoscar Hernandez a produit le seul point des Blue Jays (62-75) grâce à un simple en deuxième manche.

Les Rays ont rapidement chassé le partant des Blue Jays Marcus Stroman (4-9). Effectuant un premier départ depuis qu’il a quitté la liste des blessés, Stroman n’a été d’office que pendant une manche et deux tiers. Il a accordé quatre points, quatre coups sûrs et il a atteint un adversaire.

Les Rays ont ouvert le pointage dès la manche initiale. Tommy Pham a réussi un simple d’un point pour propulser son équipe en avant.

Les Rays ont ajouté trois points à leur avance lors de la deuxième manche. Mallex Smith a frappé un simple d’un point et Duffy l’a suivi avec un double de deux points pour porter la marque à 4-0.

À leur tour au bâton en deuxième manche, les Blue Jays ont réduit l’écart grâce à Hernandez.

Kevin Kiermaier a redonné un coussin de quatre points aux Rays, en troisième manche. Il a obtenu un simple qui a poussé Joey Wendle à la plaque.

Kiermaier a été aux premières loges pour voir Pham toucher le marbre en cinquième manche. Le releveur Tim Mayza a effectué un mauvais lancer et Pham a quitté le troisième coussin pour accentuer l’avance de sa troupe.

Choi a ajouté le septième point des visiteurs en septième manche, grâce à son coup de quatre buts.