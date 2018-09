ILE-BIZARD, Qc — De tous les golfeurs québécois qui participeront à compter de jeudi à l’Omnium Placements Mackenzie au club de golf Elm Ridge de l’Île Bizard, personne n’est mieux placé que Max Gilbert pour témoigner du niveau élevé de jeu au circuit la PGA Tour Canada.

«À ma première année en 2013, le circuit comptait une dizaine de joueurs susceptibles de gagner, a-t-il reconnu. Puis graduellement, le nombre de joueurs de fort calibre est passé à une vingtaine. Aujourd’hui, j’ai l’impression que les gars ont tous affaire là.»

Les statistiques ne mentent pas. Lors de sept des 10 premiers tournois de la saison, les champions ont maintenu une moyenne de 21,8 coups sous la normale et, à quatre occasions, le couperet a été fixé à moins-6.

Le golfeur de Saint-Georges, en Beauce, a vécu sa part de déceptions depuis le début de la saison. En quelques occasions, il n’a pu éviter le couperet après avoir connu deux bonnes premières rondes. À son dernier tournoi, à Calgary, il a été écarté des rondes du week-end par un seul coup après avoir joué 71 et 68 (moins-3). À Lethbridge, en Alberta, la pilule a été encore plus difficile à avaler alors qu’il a fallu jouer moins-6 pour accéder aux rondes du week-end, un coup de moins que la performance de Gilbert.

«Pour espérer encaisser un chèque sur ce circuit, tu ne peux te permettre la moindre baisse de régime», a noté Gilbert.

À leur deuxième participation à ce tournoi, Pierre-Alexandre Bédard (Cap Rouge) et Tim Alarie (Saint-Jérôme) sont conscients eux aussi de la tâche qui les attend.

En 2017, Bédard avait raté la coupure par deux coups.

«Je serai vraiment plus à l’aise que l’an dernier, a dit le champion de la PGA du Canada. L’expérience acquise pendant cette longue semaine du championnat canadien et cette victoire au niveau national me seront d’une grande utilité.»

L’an dernier, Alarie avait subi le même sort que Bédard même s’il avait joué 67 la deuxième journée.

«Contrairement à l’an dernier, je saurai à quoi m’attendre, a affirmé Alarie. Tout ce qui entoure l’événement va me paraître moins gros qu’en 2017 et chose certaine, je serai moins nerveux.»

Marc-Étienne Bussières (Longchamp) et Sonny Michaud (La Tempête) en seront tous les deux à une quatrième participation à un tournoi du circuit canadien.

Avant le tournoi de l’an dernier, Bussières avait évité la coupure à ses deux participations précédentes.

À la première occasion en 2009, à titre de champion amateur du Québec, Bussières avait causé une agréable surprise en terminant 10e après des rondes de 66, 71, 69 et 65.

Avant de résister au couperet avec un cumulatif de moins-2 en 2017, les participations précédentes de Michaud au circuit canadien remontaient à 2014 et 2015 alors qu’il avait obtenu des laissez-passer pour l’épreuve disputée en Nouvelle-Écosse.

Cet avant-dernier tournoi de la PGA Tour Canada est inscrit au calendrier de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour. Il est doté d’un enjeu de 200 000 $ dont 36 000 $ iront au champion.