NEW YORK — Alors qu’il tentait de devenir le premier Américain depuis Andy Roddick à atteindre le carré d’as aux Internationaux des États-Unis, John Isner s’est toutefois buté à la chaleur et à Juan Martin del Potro en quarts de finale, s’inclinant 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), mardi.

La température a compliqué la tâche des joueurs durant le match de 3 heures 30 minutes, alors qu’elle s’élevait à plus de 32 degrés Celsius. L’humidité a également fait des siennes, alors qu’elle fleuretait autour du 50 pour cent. Ces conditions avaient également gêné le Suisse Roger Federer lorsqu’il a été surpris par la 55e raquette mondiale John Millman, la veille. La chaleur a causé beaucoup de soucis à Isner, certainement plus qu’à son adversaire.

Les organisateurs du tournoi ont été obligés de suspendre les matchs des juniors pour quelques heures en après-midi. La Fédération américaine de tennis a invoqué ses politiques quant à la chaleur extrême, qui permet aux hommes de prendre une pause de 10 minutes après la troisième manche. Ces mesures n’ont cependant pas semblé aider Isner, qui a amorcé le quatrième set avec un retard de 3-0.

Isner a connu l’une des meilleures saisons de sa carrière, remportant deux titres sur surface dure en plus d’atteindre pour la première fois les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon. Il a poursuivi cette lancée avec une présence en quarts de finale à New York pour la première fois depuis 2011; ce que personne n’a fait depuis Roddick, en 2006.

Del Potro a cependant stoppé l’Américain.

Bien que son service soit presque aussi imposant que celui d’Isner, d’autres éléments du jeu de l’Argentin — ses retours, plus spécifiquement, et son coup droit qui oscille autour de 100 miles à l’heure — sont supérieurs.

Et alors que Isner jouait devant une foule locale, del Potro a obtenu le support des partisans, qui étaient munis de drapeaux bleus et blancs et de chandails de soccer à l’effigie de l’Argentine.

Les chants des supporteurs se faisaient de plus en plus bruyants au Stade Arthur Aishe, surtout lorsque l’Argentin réussissait à sauver des balles de bris — trois en tout.

Après avoir perdu la première manche aux mains d’Isner — sa première depuis le début du tournoi — del Potro a trimé dur pour remporter les trois suivantes afin de se tailler une place en demi-finale.

En soirée, l’Argentin connaîtra l’identité de son adversaire au prochain tour.

Le champion en titre Rafael Nadal se frottera à Dominic Thiem, no 9. Ce duel est une reprise de la finale des Internationaux de France, remportés par l’Espagnol.