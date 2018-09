BOSTON — Pour une deuxième année consécutive, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont essayé de montrer à Rob Gronkowski combien sa présence était importante au sein de l’équipe et combien son travail était apprécié.

La semaine dernière, les Patriots ont ajouté des bonis à la performance pouvant s’élever à 4,3 millions US$ au contrat de l’ailier rapproché au cours des deux prochaines saisons. L’accord comprend des bonus de 1 million $ par match et des incitatifs de 3,3 millions pour les attrapées, le temps de jeu et les touchés.

C’est la deuxièmefois que l’équipe fait des ajouts au contrat de l’athlète de 29 ans. La saison dernière, les bonus que la Nouvelle-Angleterre lui avait accordés ont poussé sa compensation à plus de 10 millions de dollars.

Avec ce dernier accord restructuré, il a le potentiel d’empocher 12,3 millions $ cette saison et 13,3 millions la saison prochaine. Alors qu’il se prépare à amorcer sa neuvième saison dans la NFL dimanche, le vétéran pourrait devenir l’ailier rapproché le mieux rémunéré de la ligue,

«C’est vraiment un soulagement d’avoir réglé tout cela, a déclaré Gronkowski, mardi. C’était la semaine dernière. C’est dans le passé, ce qui est bien. Je vais pouvoir me concentrer uniquement en vue du match contre les Texans de Houston.»

Ce nouveau pacte survient après qu’il eut boycotté les entraînements volontaires hors saison.

Lorsqu’il est revenu pour le mini-camp obligatoire, Gronkowski n’avait pas hésité à faire entendre à qui le voulait bien qu’il aimerait voir son contrat changer, après que quelques autres joueurs de la NFL eurent obtenu des augmentations au cours de la saison morte.

Gronkowski a toutefois insisté sur le fait qu’il n’y avait jamais eu d’animosité entre lui et les Patriots cet été par rapport à son contrat.

«Cela ne m’a pas pesé du tout, a-t-il mentionné. Rien ne se fait en une journée.»

Gronkowski a profité de quelques munitions afin de renégocier son contrat. La saison dernière, il a mené l’équipe au chapitre des attrapées (69), du nombre de verges de gains par attrapée (1 084) et des touchés par la passe (huit).

À l’aube de la nouvelle saison, le numéro 87 s’attend à être de nouveau l’une des cibles principales du quart Tom Brady. Son importance au sein de l’unité offensive ne sera amplifiée que par le fait que le receveur Julian Edelman eut été suspendu pour les quatre premiers matchs de la saison régulière pour avoir enfreint la politique antidopage de la NFL.

Brady devra également s’adapter à de nouveaux receveurs, les départs de Brandin Cooks, échangé aux Rams de Los Angeles, et de Danny Amendola, qui a rejoint les Dolphins de Miami en tant que joueur autonome.

Avec l’absence d’Edelman, Chris Hogan – qui entame sa troisième saison en Nouvelle-Angleterre – deviendra le receveur le plus fiable pour Brady.

Le capitaine des unités spéciales, Matt Slater, a été ajouté à la formation à titre de receveur. Il a cependant attrapé qu’une seule passe en 10 saisons avec les Patriots.

Malgré tout, Gronk a admis qu’il ne ressentait aucune pression supplémentaire.

«Il y a toujours une pression autour de cette équipe, quelle que soit la situation, a-t-il reconnu. Quand vous perdez un gars, ou par exemple quand ils me perdent sur le terrain, le but est juste de continuer à maintenir ce que vous faites.

«Peu importe qui est présent ou absent, je dois continuer à me concentrer sur mon travail et continuer à aider l’équipe du mieux que je peux.»