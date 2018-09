TORONTO — Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, pense que Marcus Stroman ne devrait plus lancer cette saison, au lendemain d’une déconfiture contre Tampa Bay.

Incommodé par une ampoule persistante, Stroman effectuait lundi un premier départ depuis le 17 août.

Les Rays lui ont fait la vie dure: il a été chassé après une manche et deux tiers, ayant accordé quatre points et six coups sûrs. Tampa Bay a gagné 7-1. La fiche de Stroman a glissé à 4-9, et sa moyenne à 5,54

Le pilote du club torontois reconnaît aussi qu’il n’aura peut-être pas le dernier mot.

«Nous allons voir dans quelques jours», a déclaré Gibbons, mardi après-midi.

Gibbons a noté que l’ampoule ne semblait pas affecter la mécanique de Stroman, mais que si ça devenait le cas, ça pourrait entraîner d’autres problèmes.

«À quoi ça nous mènerait?», a résumé Gibbons.

Stroman a déclaré après la défaite qu’il aimerait rester dans la rotation, même s’il ne reste qu’un peu plus de 20 matches à la saison.

«J’aime la compétition. Je n’aime pas rester assis. Déjà que je peux jouer seulement à tous les cinq jours, a dit Stroman. C’est une priorité. J’haïs être sur la liste des blessés. Je déteste regarder. Je déteste ne pas être sur la butte. Ça me frustre. Ça me tue à l’intérieur, honnêtement. Je vais faire tout en mon pouvoir pour obtenir d’autres départs.»