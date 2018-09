SEATTLE — Une échauffourée impliquant plusieurs joueurs a éclaté dans le vestiaire des Mariners de Seattle mardi, plusieurs heures avant un match contre les Orioles de Baltimore.

Y ont pris part l’arrêt-court Jean Segura et le receveur Mike Zunino, notamment.

Peu après que le voltigeur de centre Dee Gordon ait poliment demandé aux journalistes de quitter le vestiaire, une escarmouche a causé l’ouverture des portes.

«Il y a des choses qui se passent dans la chambre des joueurs, a dit le gérant des Mariners, Scott Servais. Les gars vont régler ça en discutant. C’est malheureux mais ça arrive.»

Servais rencontre d’habitude les médias dans son bureau, avant un match. Il l’a fait dans l’abri cette fois-ci.

«Ça arrive plus souvent que vous pensez, a t-il dit. On voit ça presque à chaque année. Parfois ça resserre une équipe. Parfois une goutte a fait déborder le vase, et il faut que ça sorte. Vu notre position au classement, la frustration monte. La route n’est pas toujours lisse.»

Les derniers mois n’ont pas été tendres pour les Mariners.

L’équipe avait une fiche de 46-25 à la mi-juin. Dans la course au match sans lendemain, Seattle menait avec 11 matches et demi d’avance sur Oakland. Mais en ce début de septembre, les Mariners ont cinq matches et demi de retard derrière les A’s, avant les matches de mardi.