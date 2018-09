PHILADELPHIE — Le début de saison difficile de Nick Foles lors des matchs préparatoires a de nouveau fait douter la planète football.

Nommé joueur par excellence lors du dernier Super Bowl, Foles est habitué de faire face à la critique et est prêt à assumer le rôle de quart partant pour les Eagles de la Philadelphie lorsqu’ils amorceront leur défense du titre, jeudi soir, face aux Falcons d’Atlanta.

Foles a fait sensation lorsqu’il a livré une performance spectaculaire lors de la finale de l’Association nationale face aux Vikings du Minnesota et lors de la conquête du Super Bowl devant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Il n’a cependant pas impressionné les connaisseurs lors des deux matchs préparatoires avant le début officiel de la saison. L’offensive des Eagles n’a marqué aucun point en 14 séquences à l’attaque sous les ordres de Foles. Il a également échappé le ballon à deux reprises et a été victime de six sacs du quart.

«J’ai simplement fait mon travail sur le terrain, a admis Foles, mardi. J’ai commis des erreurs. J’ai fait de bonnes choses. Nous grandissons en tant que joueurs. C’est important. Je n’essayais pas de faire des jeux faciles et lorsqu’on essaie des choses, c’est certain qu’il va y avoir des erreurs. Évidemment, ce n’est pas plaisant, mais tu regardes la séquence vidéo et tu gères tes émotions par la suite. J’ai fait face à ça durant les matchs préparatoires et je continue d’apprendre de mes erreurs pour aller de l’avant par après.»

Foles a été promu au siège du conducteur la saison dernière lorsque Carson Wentz a subi deux déchirures ligamentaires au genou gauche, en décembre, lors de la 14e semaine d’activités. Victime de plusieurs critiques lors du match éliminatoire face aux Rams de Los Angeles — plusieurs ont suggéré à ce moment qu’il soit remplacé par Nate Sudfeld — Foles a cependant prouvé à son entraîneur, Doug Pederson, qu’il avait eu raison de croire en lui lorsqu’il a permis à l’équipe de soulever le trophée Lombardi pour la première fois depuis 1960.

En éliminatoires, Foles a complété 72,6 pour cent de ses passes et a récolté des gains de 971 verges par la voie des airs, dont six touchés et une interception.

Quelle version de Foles foulera le terrain en lever de rideau cette semaine?

«Je crois que tout le monde essaie de comprendre le sport. Mais avec le sport, tu ne sais jamais, a soutenu Foles. Tu te présentes au rendez-vous et tu joues ton match, tu donnes tout ce que tu as. Je crois qu’il y a plusieurs matchs que j’ai joués qui n’étaient pas si mals, sans être exceptionnels.

«Aujourd’hui, j’ai mis la barre haute. Je le sais parce que j’ai beaucoup d’attentes envers moi-même. En tant que joueurs, tu peux être dur envers toi-même, mais nous devons apprendre de nos erreurs. Pour moi, je sais à quoi m’attendre durant la semaine de préparation, mais tu ne sais jamais vraiment avant de disputer le match.»

Pederson a attendu jusqu’à lundi pour confirmer que Foles serait le quart partant lors du match d’ouverture. Wentz n’a toujours pas obtenu le feu vert pour prendre part à des séances d’entraînement avec contact.

«Plus je joue, plus je vais reprendre le rythme», a conclu Foles.