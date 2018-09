TORONTO — Après que Ryan Borucki eut connu quelques ennuis en première manche, l’entraîneur des lanceurs des Blue Jays de Toronto, Pete Walker, et le gérant John Gibbons lui ont donné des instructions simples. Ralentir.

Borucki a rempli les sentiers et a fait face à six frappeurs en 31 lancers en première manche, sans accorder de point durant la manche, avant d’être remplacé au monticule après six manches de travail de qualité.

«J’allais un peu vite. Pete (Walker) et Gibby (Gibbons) ont tous les deux remarqué et m’ont dit de ralentir un peu, a raconté Borucki. J’ai pris quelques profondes respirations et les choses se sont replacées.»

Le départ de qualité de Borucki (3-4) a été gâché par l’offensive des Blue Jays (62-75), qui n’a obtenu que trois coups sûrs et qui a placé que cinq coureurs sur les sentiers, dont trois en position de marquer. Borucki a concédé deux points non mérités en six manches, tout en retirant cinq frappeurs sur des prises en trois coups sûrs.

«Il doit simplement s’ajuster. Il se pressait un peu en première manche et il a pris son temps par la suite, a reconnu Gibbons. Il était très très bon. Il avait un meilleur lancer aujourd’hui. Il a fait du bon boulot le jeune.»

Jake Petricka a par la suite alloué deux points en trois coups sûrs. Thomas Pannone et Taylor Guerrieri ont maintenu le score intact par la suite.

Tommy Pham a cogné deux coups sûrs, dont un triple d’un point, pour aider les visiteurs à l’emporter.

Les Rays ont marqué une fois en troisième et trois fois en septième.

Pham a porté le score à 3-0 avec son deuxième triple de la saison, faisant marquer Ji-Man Choi. Ce dernier venait de frapper un double d’un point.

«Ils ont de très bons frappeurs, a admis Gibbons. Ils accomplissent tout un travail. Ils se bâtissent une équipe solide. Ils ont de très bons joueurs sur le terrain également et les gars sont rapides. Tous les gars dans la formation peuvent courir.»

Pham a envoyé la balle dans l’allée au champ gauche. Teoscar Hernandez l’a peut-être aidé à se rendre au troisième but en ne saisissant pas la balle du premier coup, avant de relayer vers l’avant-champ.

Mallex Smith a fourni un optionnel fructueux et Matt Duffy a ajouté un simple d’un point.

Les Rays ont gagné quatre matches de suite. Ils excellent depuis le 7 août (19-7), mais la poussée semble trop tardive. Ils entamaient la soirée à huit matches du portrait des séries.

Hunter Wood (1-1) a lancé en deuxième et en troisième, n’allouant pas de coup sûr. Sergio Romo a signé un 19e sauvetage.

Les lanceurs partants mercredi seront Tyler Glasnow et Aaron Sanchez.