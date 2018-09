TORONTO — Chris Overholt a quitté son poste de chef de la direction du Comité olympique canadien.

Le COC en a fait l’annonce mercredi.

Afin de le remplacer, Robin Brudner a été nommée chef de la direction et secrétaire générale par intérim.

Chef de la direction depuis août 2011, soit un an après son arrivée au COC, Overholt a accepté un poste de direction au sein d’une autre organisation qui fera une annonce plus tard, a révélé le COC par communiqué. Overholt quittera l’organisme national dans quelques semaines.

Brudner s’est jointe au COC en avril 2016 comme conseillère principale et secrétaire organisationnelle afin de superviser un examen de la gouvernance et la mise en œuvre d’importantes améliorations à ce chapitre ainsi que l’application de nouvelles politiques de conduite. Elle a servi comme conseillère commerciale et stratégique pour la direction et le conseil d’administration sur de nombreux enjeux.

Auparavant, Brudner a passé 17 années avec Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), où elle a été première vice-présidente, avocate générale et secrétaire organisationnelle.