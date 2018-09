SOURGOUT, Russie — Le Canada a porté sa fiche à 2-0 à la Coupe du monde de water-polo féminin grâce à une victoire de 11-4 aux dépens de la Nouvelle-Zélande.

La Montréalaise Élyse Lemay-Lavoie et l’Ontarienne Emma Wright ont mené l’attaque canadienne avec trois buts chacune. Kindred Paul et Monika Eggens ont ajouté deux buts, et Kelly McKee a complété la marque.

Le prochain match des Canadiennes les opposera aux Américaines.

La Coupe du monde de water-polo a lieu chaque année non olympique entre les Championnats du monde. Elle sert de qualifications aux Mondiaux 2019, qui seront disputés en Corée du Sud.