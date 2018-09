CALGARY — Le camp d’entraînement des Flames de Calgary a été complètement chamboulé en raison d’un voyage en Chine.

Les Flames s’envoleront le 11 septembre pour des matchs préparatoires contre les Bruins de Boston qui seront disputés à Shenzhen, le 15, et Pékin, le 19.

L’équipe a ainsi proposé à ses joueurs de se présenter une semaine plus tôt que tous ceux des autres formations du circuit Bettman sur une base volontaire afin de tenir son habituelle séance de tests médicaux.

Les vétérans du club ont choisi de se présenter 24 heures plus tôt que les recrues au lieu d’attendre jusqu’au jour du départ.

«Nous n’étions pas obligés d’y être et une autre journée est prévue à cet effet, mais elle si près du départ, même le jour de notre départ, alors nous voulions mettre ça derrière nous le plus rapidement possible, a expliqué le capitaine, Mark Giordano. Nous aurons un long vol vers la Chine et ce sera mieux si on peut récupérer avant d’embarquer dans l’avion pour plusieurs heures.»

Les Flames enverront une équipe divisée sur la patinoire le 19 septembre, alors qu’ils seront à la fois à Pékin et Vancouver. Ils disputeront six matchs préparatoires de plus en neuf jours, avant de lancer leur saison régulière le 3 octobre, contre les Canucks.

L’équipe est dirigée par un nouvel entraîneur-chef en Bill Peters et a acquis des joueurs de premier plan pendant l’été.

Les attaquants James Neal et Derek Ryan ont été débusqués sur le marché des joueurs autonomes, tandis que l’équipe a cédé le défenseur Dougie Hamilton et l’ailier droit Michael Ferland aux Hurricanes de la Caroline en juin en retour de l’attaquant Elias Lindholm et du défenseur Noah Hanifin.

Plusieurs des joueurs estiment que ce voyage en Chine leur permettra de souder plus rapidement des liens.

«Nous passerons plus de temps ensemble que lors d’un camp habituel, a fait valoir le centre Mikael Backlund. Au lieu de passer deux ou quatre heures avec les gars avant de retourner à la maison, nous passerons huit jours ensemble.»

Les matchs en Chine permettront également aux Flames de répondre à quelques interrogations, dont de savoir qui évoluera à la droite de Sean Monaghan et Johnny Gaudreau à la suite du départ de Ferland.

«Certains des nouveaux venus, je crois, pourraient bien s’insérer au sein de noter trio, a indiqué Gaudreau. C’est ce à quoi servira ce voyage en Chine: créer une chimie avec quiconque jouera avec nous afin de connaître le meilleur début de saison qui soit.»

Neal, qui a paraphé un contrat de cinq ans, 28,75 millions $ US, est le principal candidat pour combler ce premier trio.¸

«Comme ils lancent tous deux de la gauche, c’est parfait pour leur remettre la rondelle, a dit Neal. Le jeu s’ouvre rapidement et j’adore jouer avec un centre gaucher. J’ai bien hâte d’avoir l’occasion de jouer avec eux. Ils peuvent lancer au but et sont d’excellents passeurs.»

La LNH a organisé des matchs préparatoires en Chine pour la première fois en 2017, quand les Canucks ont affronté les Kings de Los Angeles à Shanghai et Pékin. De quelle façon un si long voyage a-t-il un impact sur la saison? Le débat est ouvert.

Les Canucks ont terminé la saison avec une fiche de 31-40-11 et ont été exclus des séries, tandis que les Kings (45-29-8) ont été balayés au premier tour par les Golden Knights de Vegas.

«Je n’ai même pas pensé à ça, a admis Backlund. Nous allons trouver une façon de garder notre énergie au même niveau que d’habitude. Le plus stressant, c’est le vol et le décalage. Nous avons plein de gens qualifiés autour de nous pour bien nous préparer. Ils nous ont couché sur papier la façon dont nous devrions nous nourri et planifier notre sommeil. Je ne pense pas ça joue contre nous.»