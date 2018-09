Nike a dévoilé mercredi sa première annonce ‘Just Do It’ où le narrateur est Colin Kaepernick, une publicité qui sera diffusée lors du match inaugural de la saison de la NFL, jeudi soir.

Il est aussi prévu que l’annonce soit vue lors des Internationaux de tennis des États-Unis, lors de télédiffusions du baseball majeur et du football de la NCAA, notamment.

L’annonce de deux minutes inclut LeBron James, Serena Williams et Alphonso Davies, parmi d’autres, et aborde la controverse des joueurs de la NFL qui protestent contre les inégalités raciales, la brutalité policière et d’autres problèmes en manifestant lors de l’hymne national.

Kaepernick y parle d’un bout à l’autre. On le voit une première fois un peu après la mi-chemin, puis dans les 15 dernières secondes.

L’ancien quart des 49ers dit entre autres: «Croyez en quelque chose, même si ça veut dire de tout sacrifier».

Au début de la publicité, Kaepernick dit: «Si les gens disent que vos rêves sont fous, s’ils rient de ce que vous pensez pouvoir faire, bon. Restez comme vous êtes, parce que ce que ces gens ne comprennent pas, c’est qu’appeler un rêve fou n’est pas une insulte, c’est un compliment.»

Le thème est l’idée d’athlètes repoussant les limites de leurs rêves. On voit de jeunes athlètes composant avec des défis, dont des questions liées aux handicaps et à l’estime de soi par rapport au poids, notamment.

Kaepernick dit à la fin: «Ne vous demandez pas si vos rêves sont fous. Demandez-vous s’ils sont assez fous.»

Kaepernick n’a pas parlé publiquement aux médias depuis qu’il s’est retiré de son contrat avec San Francisco et qu’il est devenu agent libre,en 2017.

La semaine dernière, il a remporté une victoire légale dans son grief contre la NFL et ses 32 équipes lorsqu’un arbitre a permis à son dossier de se rendre à l’étape d’un procès. Le quart prétend que les propriétaires ont conspiré pour le garder hors de la ligue en raison de ses protestations. Son cas repose sur la question de savoir si les propriétaires ont travaillé ensemble plutôt que de décider individuellement de ne pas lui accorder de contrat.

Kaepernick avait déjà un contrat avec Nike qui devait expirer, mais il a été renégocié pour devenir un accord à long terme, selon une source au courant de la situation. La personne a requis l’anonymat, car les détails du détail n’ont pas été révélés publiquement.

La campagne comprend des publicités vidéo et des panneaux d’affichage, comme celui affiché au sommet d’une boutique Nike au centre-ville de San Francisco.

Nike créera également une ligne de vêtements pour Kaepernick, incluant des espadrilles, et contribuera à son organisme de charité Know Your Rights, selon la source mentionnée plus haut.

L’accord entre Nike et Kaepernick a créé la polémique sur les réseaux sociaux.

«Je défends quiconque croit au changement. Je défends quiconque croit en une attitude positive, a déclaré James mardi lors d’un défilé de mode de Nike, à New York. Je suis avec Nike, tous les jours, toute la journée.»

«Comme la NFL, dont les cotes ont ÉNORMÉMENT baissé, Nike se fait complètement massacrer par la colère et le boycott, a gazouillé mercredi le président américain Donald Trump, souvent acerbe envers les joueurs de la NFL mêlés aux protestations. Je me demande s’ils savaient que ça prendrait cette tournure?»

Nike fournit à toutes les équipes de la NFL les uniformes des jours de matches et les autres vêtements vus sur les lignes de côté. Le partenariat a été prolongé en mars, jusqu’en 2028.