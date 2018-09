CINCINNATI — Ayant connu en 2017 l’une de ses saisons les moins productives, Andy Dalton est maintenant au coeur d’une attaque remodelée qui met plus d’emphase sur les longs jeux. Les Bengals en ont montré des aperçus en matches préparatoires.

Lors du premier match, Dalton a complété six passes sur huit, dont quatre d’au moins 20 verges – de bons résultats pour l’un des groupes les plus discrets pour les longs gains, la saison dernière.

Dalton a réussi 71 pour cent de ses passes en matches hors-concours, complétant quatre passes de touchés. Il a commis une interception, mais l’ailier ciblé a perdu pied.

«Je me sentais vraiment à l’aise, a confié Dalton, 30 ans. Je suis très confortable avec la façon dont nous procédons.»

Les Bengals ont terminé derniers de la ligue pour les verges amassées la saison dernière, obtenant le plus bas total de leur histoire. La ligne offensive a peiné à créer des brèches pour les demis et a souvent mal protégé Dalton, qui a récolté le moins de verges de toute sa carrière, pour une saison complète.

Le coordonnateur offensif Bill Lazor a été retenu à la fin de la saison et il a eu toute latitude pour revoir le cahier de jeu, en mettant davantage l’accent sur les gros jeux. Une fois le rodage fait, il y a eu peu de pépins, en matches préparatoires.

«Il (Lazor) se sent à l’aise et nos gars se sentent à l’aise, a dit Dalton. Le principal est que l’exécution est rapide.»

Le premier vrai test sera dimanche à Indianapolis, où les Bengals n’ont pas gagné depuis 1997 (huit revers depuis ce temps). La ligne devant le quart a de nouveaux partants à quatre positions; le garde gauche Clint Boling est le seul partant qui est de retour.

Dalton a aidé les Bengals à atteindre les éliminatoires à chacune de ses cinq premières saisons (2011 à 2015), perdant toutefois au premier tour, à chaque fois.

Cincinnati a été écarté des éliminatoires lors des deux dernières saisons. Le club n’a pas remporté de match éliminatoire depuis la saison 1990.

Dalton entame sa huitième saison. Chez les Félins, seuls cinq joueurs ont plus d’expérience. Le botteur de dégagement Kevin Huber, le spécialiste des longues remises Clark Harris et l’ailier défensif Michael Johnson en sont à leur 10e saison. L’ailier défensif Carlos Dunlap et le plaqueur Geno Atkins en sont quant à eux à leur neuvième campagne.