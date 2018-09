PHILADELPHIE — Avant d’amorcer la défense de leur titre, les Eagles de la Philadelphie pourront célébrer encore un peu avant de retourner au boulot.

Les joueurs auront la chance de présenter la toute première bannière du Super Bowl de l’histoire de la franchise devant une salle comble remplie de partisans qui ont rêvé de ce moment depuis toujours.

Après, la récréation sera terminée pour de bon et les champions en titre devront redoubler d’ardeur.

L’entraîneur-chef Doug Pederson et les vétérans de l’équipe ont prôné durant la saison morte l’importance de passer à autre chose rapidement afin de se concentrer sur le présent s’ils veulent avoir la chance de devenir la neuvième équipe à mettre la main sur le précieux trophée Lombardi pour une deuxième année consécutive.

La tâche ne sera cependant pas facile en lever de rideau, jeudi soir. Les Falcons d’Atlanta étaient à deux verges près d’éliminer les Eagles durant les éliminatoires, mais la passe de Matt Ryan à Julio Jones dans la zone des buts s’est avérée incomplète.

«Ce sera une bonne soirée, a déclaré Pederson. Les partisans vont être allumés et ils vont être très excités. Ce sera un moment spécial lorsque la bannière va être dévoilée. L’atmosphère sera géniale. Cette équipe, par contre, sait déjà que c’est une saison différente. C’est une nouvelle équipe, c’est une nouvelle année. Nous partons tous avec une fiche de 0-0 et ce sera une belle opportunité face à un bon adversaire. Bien franchement, c’est là-dessus qu’ils vont se concentrer.»

Les Falcons savent qu’ils ont passé près d’atteindre la finale de l’Associationa nationale la saison dernière. Battre les Eagles jeudi soir ne changera rien au résultat de janvier dernier, mais l’objectif ultime cette année est de conclure la saison à Atlanta, où sera disputé le Super Bowl en février.

«Ils avaient une bonne équipe l’an dernier, a reconnu Ryan. Je suis certain que l’ambiance sera bonne, évidemment lorsqu’ils célébreront leur victoire de l’an dernier. Une fois que ce sera terminé, l’avenir nous appartient. Ce sera notre 11 partant contre le leur.»

Dans le siège du conducteur, Nick Foles a su remplacer Carson Wentz avec brio durant la précédente campagne, menant les Eagles à leur tout premier titre de championnat depuis 1960. Foles assumera une fois de plus le rôle de partant, puisque Wentz n’a toujours pas obtenu le feu vert des médecins pour subir des contacts. En décembre dernier, le quart numéro un a subi une intervention chirurgicale au genou, après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur.

Nommé joueur par excellence au Super Bowl, Foles a connu quelques ennuis lors de deux matchs préparatoires. En éliminatoires la saison dernière, le quart-arrière a toutefois complété 72,6 pour cent de ses passes et a récolté des gains de 971 verges par la voie des airs, dont six touchés et une interception.

«Je dois simplement trouver mon rythme, a reconnu Foles en comparant son rôle de quart-arrière à l’époque où il jouait au basketball. Si je vais jouer au basketball en ce moment, je vais probablement avoir de la difficulté parce que je n’ai pas joué depuis un bon moment. Mais si je joue durant quelques semaines, je vais revenir au niveau que j’avais acquis il y a quelques années. Je vais être capable de lancer de partout. C’est la même chose au football. C’est comme ça que je suis en tant qu’athlète.»