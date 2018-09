ARLINGTON, Texas — La vedette japonaise des Angels de Los Angeles, Shohei Ohtani, a subi de nouveau une blessure au coude droit et pourrait avoir recours à une opération Tommy John.

Les Angels ont déclaré que Ohtani avait subi un test d’imagerie par résonnance magnétique, mercredi au Texas, qui a révélé que le problème résidait dans le ligament collatéral ulnaire. Bien qu’il ne joue pas un rôle très important dans la stabilité du coude au quotidien, ce ligament est soumis à un stress énorme chez les lanceurs au baseball.

Ohtani figurait toujours parmi la formation des Angels en tant que frappeur désigné pour la dernière série face aux Rangers du Texas et il est prévu qu’il lance durant un court moment.

La recrue de 24 ans a subi une élongation ligamentaire au coude le 6 juin et a reçu des injections de plasma riche en plaquettes et en cellules souches en guise de traitement. Il a par la suite effectué un retour dans l’alignement des frappeurs au début du mois de juillet et a fait sa première apparition au monticule dimanche dernier à Houston.

Ohtani a oeuvré sur la butte durant deux manches et un tiers dimanche, affichant une importante baisse de régime durant la rencontre.