NEW YORK — Il y a une partie de la championne des Internationaux de France en 2010, Francesca Schiavone, qui aimerait continuer la compétition.

Après plusieurs mois de débat, elle a reconnu que sa place dans son sport est maintenant en tant qu’entraîneuse.

À 38 ans, l’Italienne a annoncé sa retraite lors d’une conférence de presse mercredi, aux Internationaux des États-Unis. Un discours au cours duquel elle a affirmé avoir accompli ses deux plus grands objectifs en carrière en remportant un titre à Roland- Garros et en se classant dans le top 10 mondial. Elle souhaite maintenant aider quelqu’un à remporter un trophée du Grand Chelem.

«J’en suis arrivée à cette conclusion et je dis au revoir au tennis avec mon coeur, a déclaré Schiavone. Parce que ma tête me dit autre chose lorsque j’arrive dans des tournois comme celui-ci quand j’arrive ici. Mais mon cœur dit que je suis en paix comme ça, que je suis très heureuse de ma carrière, de ma vie et de tout.»

Schiavone – qui se prononce Skee-ah-VOH-nay – était arrivée comme un cheveu sur la soupe il y a huit ans à Roland-Garros en battant Sam Stosur 6-4, 7-6 (2) en finale pour devenir la première femme italienne à gagner un championnat majeur en simple. Après avoir réalisé cet exploit, elle avait embrassé l’argile rouge du terrain.

Se classant seulement 17e, elle avait battu trois adversaires du top 10, en plus de la 11ème, Li Na, dans un match de troisième tour. Schiavone considère que c’était « le plus beau match du tournoi.»

Elle n’avait jamais passé les quarts de finale en 38 occasions lors d’un tournoi du Grand Chelem. Juste avant son 30e anniversaire à l’époque, elle était la femme la plus âgée depuis 1969 à remporter son premier trophée majeur. Ce titre l’a propulsé au meilleur rang de sa carrière au sein du circuit de la WTA, devenant alors devenue la femme la plus âgée depuis 1998 à faire ses débuts dans le top 10 mondial.

«J’aime parler de Roland-Garros, a admis Schiavone. Mais certains souvenirs resteront toujours pour moi ».

Quand elle a mentionné mercredi qu’elle avait commencé à travailler à Miami avec des joueurs d’âges divers — âgés de moins de 10 ans à 75 ans — elle a taquiné les journalistes: «Alors, vous êtes plus que bienvenu si vous voulez une leçon.»

Schiavone se retire avec en sa possession huit titres en simple, un quatrième rang en carrière, trois titres de Fed Cup pour l’Italie et plus de 11 millions de dollars en prix. Elle a également atteint le huitième rang mondial en double.

Schiavone occupe une autre place dans le livre des records: c’est elle qui a remporté le plus long match en simple féminin lors d’un tournoi majeur, battant Svetlana Kuznetsova 6-4, 1-6, 16-14 en 4 heures, 44 minutes, au quatrième tour des Internationaux d’Australie en 2011.

En 2018, elle a chuté au 454e échelon du classement de la WTA et elle a présenté un dossier de 3-9.

Schiavone a disputé son dernier match en juillet au tournoi de Gstaad, en Suisse.

Un match sur de la terre battue, avec comme adversaire? Stosur, bien entendu.

Schiavone se sent aujourd’hui prête à attaquer le prochain chapitre de sa vie.

« Je suis triste, mais je suis heureuse aussi, a-t-elle raconté. Ce soir, je vais boire un bon champagne.»