MANON, Espagne — L’Espagnol Jesus Herrada s’est hissé au sommet du classement général du Tour d’Espagne, jeudi, tandis qu’Alexandre Geniez s’adjugeait la victoire lors de la 12e étape.

Geniez a dominé le sprint final et franchi en premier le fil d’arrivée de l’étape de 181,1 km entre Mondonedo et Estaca de Bares, le point le plus septentrional d’Espagne.

Le Français a devancé dans l’ordre Dylan Van Baarle et Mark Padun pour enregistrer sa troisième victoire d’étape à la ‘Vuelta’.

Geniez est entré en collision avec un commissaire de course qui n’a pu s’écarter de sa trajectoire, quelques mètres après avoir complété l’épreuve. Van Baarle a lui aussi été impliqué dans l’accident, et il a chuté lourdement sur l’homme qui se trouvait déjà au sol. Personne n’a cependant été blessé grièvement.

Antoine Duchesne (FDJ), de Saguenay, a fini 98e, à 12 minutes et 20 secondes de Geniez, tandis que Michael Woods (Cannondale), d’Ottawa, a pris le 154e rang, à 27:25.

Herrada faisait partie des cyclistes qui ont retranché de précieuses secondes pendant l’étape très dénivelée, ce qui lui a permis de s’emparer du maillot rouge. Il dispose maintenant d’un coussin de plus de trois minutes sur l’ex-meneur, Simon Yates.

Alejandro Valverde est toujours à une seconde de Yates, tandis que Nairo Quintana suit en quatrième place.

Woods est 62e, à 42:55, et Duchesne est 145e, à 2:02;00.