DENVER — Les Rockies ont la distinction d’avoir atteint la Série mondiale sans avoir de titre de section à leur parcours.

L’arrêt-court Trevor Story et compagnie sont bien au courant et ils désirent ardemment ce premier championnat de la section Ouest, dans la Nationale.

Le Colorado n’a pas occupé le sommet de sa section à ce point-ci de la saison depuis 1995.

L’équipe est poursuivie de près par les Dodgers et les Diamondbacks, les visiteurs de vendredi à jeudi prochain.

«Un premier titre de section serait fabuleux, c’est sûr, a dit Story, auteur de trois circuits mercredi, dont une claque astronomique de 505 pieds. Nous sommes convaincus que nous pouvons réussir. C’est notre objectif.»

Les Rockies sont une anomalie parmi les équipes de première place. Ils ont un différentiel de points de moins 8. Les Red Sox sont à plus 223, les Astros à plus 235.

Un balayage des Giants vient de porter la fiche de l’équipe à 15 matchs au-dessus de ,500. Les Rockies ont un dossier de 39-20 depuis le 28 juin, incluant 5-0 en septembre.

La saison 1995 a marqué l’arrivée au Coors Field avec des joueurs comme Dante Bichette, Larry Walker, Andres Galarraga, Dante Bichette et Vinny Castilla, qui épaule maintenant le directeur général des Rockies.

Le Colorado s’est faufilé comme club additionnel en séries cette année-là. En fait, c’est le statut qu’ils avaient à leurs quatre présences en séries. Ils ont accédé à l’étape ultime en 2007, mais Boston a triomphé par balayage. La saison dernière, ils ont échappé le match sans lendemain au profit de l’Arizona.

Story a une saison exceptionnelle. Il frappe pour ,298 avec 31 circuits, 95 points produits et 25 buts volés, en plus d’exceller en défense.

Malgré une mauvaise séquence récemment, Nolan Arenado affiche une moyenne de ,297 avec 31 circuits et 93 points produits. Il pourrait obtenir un sixième Gant d’or de suite au troisième but.

L’équipe a ramené le vétéran Matt Holliday. On compte aussi, entre autres, sur le premier but Ian Desmond, le deuxième but DJ LeMahieu et les voltigeurs Charlie Blackmon et Carlos Gonzalez. Les jeunes David Dahl et Ryan McMahon ont aussi mis l’épaule à la roue.

Du côté des lanceurs, le gaucher Kyle Freeland a une moyenne de 2,96, tandis que German Marquez vient de retirer 24 frappeurs au bâton en deux matches. Le releveur Adam Ottavino compte 100 retraits sur des prises, alors que Wade Davis mène la Ligue nationale avec 38 sauvetages.