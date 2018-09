TORONTO — Francisco Lindor a produit quatre points et les Indians de Cleveland ont disposé des Blue Jays de Toronto 9-4, jeudi.

Lindor a fourni deux circuits en solo et un simple de deux points. Cette dernière frappe a donné les devants 5-4 aux visiteurs, en cinquième.

Jason Kipnis a claqué un circuit de trois points dans une cause gagnante.

Shane Bieber (9-3) a permis quatre points et sept coups sûrs en six manches et un tiers.

Du côté des Jays, Rowdy Tellez a cogné trois doubles et a produit un point, à son deuxième match dans les majeures.

Le receveur Reese McGuire est devenu le 61e joueur utilisé par les Blue Jays cette saison, un record d’équipe. Il a frappé un double en neuvième.

Sam Gaviglio (3-8) a accordé cinq points et six coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Le lancer protocolaire est venu d’OG Anunoby, des Raptors.

Les lanceurs partants vendredi seront Carlos Carrasco et Marco Estrada.