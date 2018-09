BALTIMORE — Le botteur recrue des Ravens de Baltimore, blessé lors d’une possible agression, a obtenu son congé de l’hôpital et devrait coopérer avec la police.

Le porte-parole de l’équipe, Kevin Bryne, a déclaré au quotidien Baltimore Sun que Kaare Vedvik avait une ecchymose à l’arrière de la tête et des blessures importantes au visage. Les blessures de Vedvik ont été retirées du rapport de police publié, mardi.

Le rapport indiquait que le Norvégien de 24 ans avait déclaré au responsable de la sécurité de l’équipe qu’il ne pouvait pas se souvenir de ce qui s’était passé après l’appel d’un coéquipier vers 3h00, samedi. Vedvik avait dit au coéquipier qu’il était bien. Il a été retrouvé environ une heure plus tard, blessé et son téléphone et son portefeuille manquants.

La police n’a pas trouvé de témoins.

L’entraîneur John Harbaugh a déclaré que les blessures allaient probablement coûter un poste à Vedvik dans la NFL. Son nom figure sur la liste de réserve de l’équipe.