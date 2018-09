SABERO, Espagne — Simon Yates a réduit de moitié l’avance en tête de Jesus Herrada au Tour d’Espagne lors d’une 13e étape remportée par Oscar Rodriguez.

Rodriguez a dominé la difficile ascension vers La Camperona pour remporter la victoire dans l’étape de 175 kilomètres entre Carreno et Sabero, dans le nord-ouest de l’Espagne.

L’Espagnol s’est échappé dans le dernier kilomètre pour franchir l’arrivée 19 secondes devant Rafal Majka et 30 secondes devant Dylan Teuns.

«Quand Majka a foncé dans la montée finale, j’ai pensé que je ne serais pas capable de le suivre jusqu’au sommet, que c’était perdu, a expliqué Rodriguez. Mais quand je me suis rapproché… j’ai vu dans leurs visages qu’ils souffraient. J’ai alors augmenté un peu plus la cadence et je suis parti.

«Je suis un coureur qui souffre des changements de rythme. Je pensais que je ferais mieux de grimper à mon rythme. Je vais savourer cette victoire au maximum, car les victoires sont rares.»

L’avance de Herrada de plus de trois minutes — acquise jeudi — a été réduite à une minute et 42 secondes, après une superbe offensive en montagne par Yates.

«Pour être honnête, mes jambes sont vraiment fatiguées, a reconnu Herrada. J’ai eu un rhume pendant deux jours, je sens que mon corps est à la limite. J’ai beaucoup souffert. La dernière montée était vraiment difficile, avec des sections très difficiles. J’ai essayé de maintenir mon rythme et de perdre le moins de temps possible.»

Le vétéran Nairo Quintana a fait encore mieux en montagne et il a été le premier prétendant à atteindre l’arrivée, passant à la troisième place du classement général, à huit secondes de Yates.

Alejandro Valverde a glissé à la quatrième place, à 12 secondes de Yates.

Les coureurs disputeront une autre étape de montagne exigeante, samedi, d’une distance de 171 kilomètres de Cistierna à Nava.

Cette course de trois semaines se termine le 16 septembre à Madrid.