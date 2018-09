QUÉBEC — L’Australien Michael Matthews s’est imposé au sprint pour remporter la 9e édition du Grand Prix cycliste de Québec.

Après avoir terminé 2e en 2015 et 3e l’an dernier, Matthews (Sunweb) ambitionnait de monter sur la plus haute marche du podium cette fois. Au sprint, il a devancé aisément au fil d’arrivée les Belges Greg Van Avermaet (BMC Racing) et Jasper Stuyven (Trek Segafredo).

Matthews a couvert les 201,6 km en cinq heures 4:17 minutes.

Le Montréalais Guillaume Boivin s’est révélé le meilleur Canadien.

Comme c’est souvent le cas à Québec, tout s’est joué sur les 500 derniers mètres de l’épreuve. Le Britannique Peter Kennaugh avait tenté le grand coup en se postant à l’avant lors des derniers kilomètres. Mais il a été avalé par le peloton avec 500 mètres à faire. Il n’a pas tout perdu puisqu’il a gagné le classement de la montagne après être passé en tête lors de la dernière ascension de la côte des Glacis.

L’épreuve a été ponctuée d’un petit incident au 80e km, lorsqu’un chien sans laisse s’est mis à la poursuite du peloton et a provoqué la chute de deux coureurs, entraînant l’abandon du Portugais de Nuno Matos (Movistar).

Dimanche, les coureurs ont rendez-vous pour le Grand Prix de Montréal présenté autour du Mont Royal. L’Italien Diego Ulissi s’y est imposé l’an dernier au terme d’un sprint final endiablé.

Longue échappée

Un groupe de cinq coureurs, dont les Canadiens Bruno Langlois et Alexander Cataford (Équipe Canada) ainsi que Robert Britton (Rally), a animé le début de course en se détachant du peloton dès le 3e kilomètre. Le quintette a bien travaillé ensemble et s’est forgé une avance de 6:33 après trois tours.

À la mi-course, le peloton a toutefois commencé a accéléré le rythme et à se rapprocher du groupe de tête. Et sous l’impulsion notamment de l’équipe Astana, l’écart n’a cessé de se réduire.

À deux tours de l’arrivée, le groupe de tête a commencé à se fractionner et s’est retrouvé sous le menace du peloton. Langlois et Britton ont finalement été repris après une échappée de 182 kilomètres.