NEW YORK — L’an dernier à Flushing Meadows, Serena Williams n’a pas eu l’occasion de se dire ‘attendons à l’année prochaine’.

Dans le passé, chaque fois qu’un tournoi majeur se terminait sans un triomphe de Williams, il y avait toujours la conviction qu’elle pouvait simplement gagner le suivant. Elle était peut-être la meilleure joueuse de tous les temps, et elle serait être favorite dès la prochaine opportunité.

Mais l’année dernière, elle ne pensait pas au tennis. Elle pensait à survivre.

C’est ce qui rend son parcours new-yorkais si spécial. Samedi, elle affrontera en match ultime Naomi Osaka du Japon, finaliste en Grand chelem pour la toute première fois. Williams a la chance de remporter un 24e titre majeur en simple, ce qui égalerait un record.

Williams, défaite en finale à Wimbledon, en juillet, n’aurait pas pu imaginer se rendre aussi loin alors et maintenant en septembre dernier, après la naissance de sa fille, Olympia. Elle a dû subir quatre opérations à cause de complications liées à des caillots sanguins.

«J’étais dans un lit d’hôpital, à ne pas pouvoir bouger ou marcher, a dit Williams. Et seulement un an plus tard, j’en suis à deux finales (majeures) de suite.»

Williams a remporté six de ses 23 titres majeurs à New York; une autre victoire égalerait le record de Margaret Court.

Osaka, 20 ans, pourrait être la première championne du Grand Chelem à être née au Japon. Et la plus jeune reine du tournoi, car Maria Sharapova avait 19 ans au moment de s’y imposer, en 2006.

Osaka n’avait même pas un an quand Williams a disputé le tournoi pour une première fois, en 1998.

«Autant je veux apprécier ce que je vis, autant je me dis que je dois traiter ça comme tout autre match, a dit Osaka, qui n’a échappé que 28 jeux à ses six derniers matches. Je ne devrais pas vraiment la voir comme mon idole, mais plutôt comme ma rivale.»

Les deux athlètes ont croisé le fer en mars, à Miami. Williams avait réintégré la WTA depuis peu, et Osaka venait de remporter le tournoi d’Indian Wells, son premier titre professionnel. Osaka a gagné 6-3 et 6-2, mais les joueuses savent que le résultat n’est pas des plus révélateurs, vu les circonstances.

«Le contexte était complètement différent, a dit Williams. J’allaitais. Je ne peux que faire mieux que comment j’ai joué dans ce match-là.»

À peine dans le top 500 en mars, Williams se classerait 11e si elle l’emportait samedi.

Celle qui aura 37 ans à la fin du mois n’a pas remporté l’Omnium des États-Unis depuis 2014, ni d’autre grand tournoi depuis l’Australie en janvier 2017, alors qu’elle était enceinte. Mais peu importe, elle se sent revigorée.

«Je ne suis plus jeune jeune, mais je pense quand même que mon avenir est très très prometteur», a déclaré Williams.