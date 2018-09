ILE-BIZARD, Qc — Pendant que l’Américain Corey Pereira s’est maintenu au sommet du classement en jouant 68 après sa ronde record de 63 de jeudi, le Québécois Vincent Blanchette a volé la vedette, vendredi, en deuxième ronde de l’Omnium Placements Mackenzie présenté par Jaguar Laval disputé sur le parcours Nord du club de golf Elm Ridge.

Le golfeur de Boucherville, affilié au club Pinegrove, a joué une spectaculaire ronde de 65, sept coups sous la normale, et son pointage combiné de 135 (moins-9) lui a fait gravir 34 échelons et le situe en quintuple égalité au 8e rang à mi-chemin de cet événement du Circuit Mackenzie Tour PGA TOUR Canada.

Avec un total de 131, soit 13 coups sous la normale, Pereira mène par deux coups devant ses compatriotes Cody Blick et Theo Humphrey. À 134 (moins-10), on retrouve quatre autres Américains, soit Ryan Elmore, Andrew Dorn, Blake Olson et Paul McConnell.

«J’ai dû travailler fort pour m’en sortir (vendredi), a dit Pereira. J’ai atteint seulement quatre allées et j’ai dû me sortir d’embarras entre les arbres à plusieurs occasions. Je devrai mieux jouer avec le bois-1 et les longs fers à partir de samedi.»

Ayant entrepris sa partie au 10e trou, Blanchette y est allé d’une séquence oiselet-oiselet-aigle du 11e au 13e trou. Il a ajouté trois autres oiselets sur le neuf de retour, soit aux 1er, 2e et 17e trous.

«J’ai raté quelques coups de départ, mais une fois rendu sur les verts, mon fer droit s’est comporté en véritable machine, a dit le golfeur âgé de 25 ans. Mon cadet, Alexis Chabot, un bon jeune golfeur à Pinegrove, m’a été d’une aide précieuse.»

En une seule ronde, Blanchette a retranché autant de coups qu’en quatre rondes à l’Omnium Placements Mackenzie de 2017 qu’il avait conclu au 22e rang avec un cumulatif de moins-7.

«Je suis à l’aise dans ces gros événements, d’ajouter Blanchette. D’être confrontés à d’aussi bons joueurs nous force, les Québécois, à nous surpasser.»

Blanchette entend profiter de la troisième ronde, dite de positionnement, pour demeurer au plus fort de la lutte.

«Mon objectif est de faire en sorte d’entreprendre la ronde finale avec une chance de gagner», dit-il.

Avec des rondes de 70 et 69 pour un total de 139 (moins-5), le golfeur amateur Étienne Papineau, du club Pinegrove, tout comme Blanchette, partage le 36e échelon avec neuf autres compétiteurs.

Neuvième au Classement Coors Light de Circuit Canada Pro Tour, Blanchette a connu son meilleur succès individuel en prenant la 8e place au Tournoi des maîtres Valeurs Mobilières Desjardins – équipe René Gagnon. Jumelé à James Colin Davis, il a terminé troisième à l’Invitation RBC.

Meneur à l’Ordre de mérite du Circuit Mackenzie Tour PGA TOUR Canada, Tyler McCumber a joué 70-72 et a été écarté des rondes du week-end pour la première fois de la saison. Il n’a pu éviter le couperet établi à moins-3. 71 golfeurs participeront aux deux dernières rondes. Dimanche, le champion touchera 36 000 $, tirés de la bourse globale de 200 000 $.