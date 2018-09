SPRINGFIELD — Dans son discours d’intronisation au Panthéon, vendredi soir, Grant Hill s’est assuré de remercier les médecins qui l’ont plus d’une fois remis en état de jouer.

Hill a disputé 19 saisons dans la NBA, prenant sa retraite en 2013, à 40 ans.

Une blessure à la cheville lui a fait rater la campagne 2003-04. En six autres occasions, il a été limité à 49 matches ou moins par saison.

Hill a tout de même fait partie de sept équipes d’étoiles, en plus de triompher en Olympiade. Dans la NCAA, il a remporté deux championnats avec Duke.

Hill a aussi remercié ses parents et l’entraîneur des Blue Devils Mike Krzyzewski, qui a fait son entrée au Temple en 2001.

La cohorte 2018 inclut aussi Ray Allen, Steve Nash, Jason Kidd, Maurice Cheeks, Tina Thompson, Katie Smith, Ora Mae Washington, Lefty Driesell, Charlie Scott, Rod Thorn, Rick Welts et Dino Radja.

Cheeks, ancienne star des Sixers, a été ému aux larmes pendant son discours, au moment de parler de sa mère. Julius Erving l’a réconforté en posant la main sur son épaule.

Cheeks est maintenant un entraîneur adjoint avec le Thunder. Membre de quatre équipes d’étoiles, il a aidé Philadelphie à remporter le championnat en 1983. Il s’est retiré au cinquième rang de la NBA pour les passes.

Cheeks a mentionné avoir été intimidé à son arrivée dans le circuit.

«Pouvez-vous imaginer être une recrue et à votre arrivée dans le gymnase, la première personne que vous voyez est ‘Dr J’, a dit Cheeks. Je me souvient d’avoir presque changé de direction pour sortir de là.»

Thorn, qui a longtemps occupé des poste de direction, a dit être bien conscient de pourquoi on va se rappeler de lui.

Il a joué pendant huit dans la NBA, et il a dirigé des clubs dans la NBA et l’ABA, mais du temps où il était directeur général avec Chicago, les Bulls ont repêché un certain Michael Jordan, en 1984.

«Merci pour ton amitié, Michael, a dit Thorn. Je sais que je n’aurais pas de page Wikipédia sans toi.»

Welts, président et chef des opérations des Warriors, a lu une lettre qu’il aurait pu écrire à lui-même quand il avait 10 ans.

Le natif de Seattle est devenu préposé aux ballons avec les Sonics à 16 ans; huit ans plus tard, il a décroché son emploi rêvé, directeur des relations publiques de l’équipe. Seattle a pris part à la finale de la NBA les deux années suivantes, méritant le titre en 1979.

Mais Welts a dit à la plus jeune version de lui-même que la chose la plus importante qu’il a accompli, c’est d’avoir dévoié son homosexualité, en 2011. Premier dirigeant ouvertement gai dans la NBA, il a été dépassé par le soutien qu’il a reçu, a t-il dit.

Smith, entraîneure du Liberty, en WNBA, a mis l’accent sur ses racines en Ohio. Ancienne joueuse des Buckeyes, elle domine l’histoire du basketball féminin professionnel pour les points.