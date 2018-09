BRIDGEPORT, Conn. — Natalie Achonwa a obtenu 16 points et 11 rebonds et le Canada a tenu le coup pour battre le Japon 76-69, vendredi, lors d’un match préparatoire en vue de la Coupe du monde de 2018.

Miranda Ayim a ajouté 15 points pour le Canada alors que Kia Nurse en a récolté 10. Evelyn Mawuli a amassé 15 points, un sommet pour l’équipe japonaise.

Les Canadiennes ont limité leurs adversaires à seulement 11 points au premier quart et elles menaient 42-26 à la demie.

L’entraîneuse Lisa Thomaidis a nommé les 12 joueuses qui allaient former son équipe, mercredi, et le Canada disputera un deuxième et dernier match préparatoire samedi, contre les États-Unis.

La Coupe du monde de basketball féminin se tiendra à Tenerife, en Espagne, du 22 au 30 septembre.

L’équipe nationale canadienne est classée au cinquième rang mondial et elle s’est qualifiée pour ce tournoi pour une neuvième fois grâce à sa victoire au Championnat des Amériques de basketball féminin, en août 2017.