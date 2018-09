DÉTROIT — Jeimer Candelario a frappé un circuit de deux points après un retrait en neuvième manche, menant les Tigers de Detroit vers une victoire de 5-3 contre les Cardinals de St. Louis, vendredi.

Marcell Ozuna a claqué deux longues balles pour les Cardinals, qui ont perdu quatre de leurs six dernières parties. Leur avance pour le deuxième laissez-passer donnant accès au duel éliminatoire de la Nationale a fondu à un match et demi.

Les Tigers ont signé une troisième victoire de suite.

La recrue Victor Reyes a cogné un simple contre Jordan Hicks (3-4) après un retrait en neuvième manche et Candelario a suivi avec une claque de deux points dans la gauche.

Le stoppeur des Tigers, Shane Greene (3-6), n’a donné aucun point en neuvième pour enregistrer la victoire.

Le partant des Tigers, Daniel Norris, a alloué trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en cinq manches au monticule. Il a permis les deux circuits d’Ozuna.

Austin Gomber a concédé trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles en plus de six manches pour les Cardinals.

Orioles 2 Rays 14

Blake Snell a égalé un sommet dans les Majeures avec une 18e victoire, Nick Ciuffo et Kevin Kiermaier ont tous les deux frappé un circuit de trois points et les Rays de Tampa Bay ont écrasé les Orioles de Baltimore 14-2.

Snell (18-5) a rejoint l’as des Indians de Cleveland Corey Kluber pour le premier rang du Baseball majeur au chapitre des victoires. Snell a accordé deux points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Tommy Pham a réussi un circuit en solo en cinquième manche et Ji-Man Choi a cogné un grand chelem en sixième pour aider les Rays à triompher pour une neuvième fois consécutive à domicile. Les Rays montrent un dossier de 14-3 à leurs 17 dernières sorties.

Il s’agissait de la 100e défaite de la saison des Orioles, qui ont atteint ce plateau pour une troisième fois depuis qu’ils ont quitté St. Louis, en 1953. Ils ont perdu au moins 100 matchs en 1954 et en 1988.

Ciuffo a frappé un premier circuit dans les Majeures, réussissant l’exploit contre Dylan Bundy (7-14). Bundy a alloué six points, quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches de travail.