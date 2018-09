TORONTO — Kevin Pillar a frappé un circuit en solo en 11e manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto de l’emporter 3-2 contre les Indians de Cleveland, vendredi soir, au Rogers Centre.

Pillar a catapulté le tir du releveur Adam Cimber (3-6) par-dessus la clôture du champ gauche pour son 12e circuit de la saison. Il s’agissait de sa deuxième longue balle victorieuse en carrière.

Le releveur des Blue Jays Danny Barnes (3-2) a hérité de la victoire après avoir retiré un frappeur.

Le partant des Indians, Carlos Carrasco, n’a pas eu son mot à dire dans la décision même s’il a été très efficace pendant huit manches. Il a alloué un point, six coups sûrs et un but sur balles en plus de retirer 14 adversaires au bâton.

Carrasco a retiré les sept premiers frappeurs des Blue Jays dans l’ordre avant de voir Richard Urena réussir un simple à l’avant-champ.

Marco Estrada, qui a amorcé la rencontre pour les Blue Jays, a blanchi les Indians jusqu’en cinquième manche, quand Jose Ramirez a réussi un simple d’un point. Alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers, Estrada a retiré au bâton son ancien coéquipier Edwin Encarnacion pour mettre fin à la manche.

Rowdy Tellez a claqué un double en fin de cinquième manche et il s’est rendu au troisième coussin quand Ramirez a mal joué un roulant de Pillar. Aledmys Diaz a suivi avec un sacrifice d’un point qui a créé l’égalité.

Yan Gomes a redonné une avance d’un point aux Indians (80-61) en cognant un circuit en solo en sixième manche. Il s’agissait de son 13e coup de quatre buts de la campagne.

Estrada a quitté le monticule après avoir accordé deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Les Indians ont menacé en septième manche, plaçant deux coureurs sur les buts, mais le releveur Tyler Clippard a passé Encarnacion dans la mitaine.

Randal Grichuk a commencé la fin de septième manche avec un double et Tellez l’a poussé à la plaque à la suite d’un double. Il s’agissait du sixième double de Tellez en huit apparitions au marbre depuis qu’il a été rappelé du niveau AAA.

Les Blue Jays (64-77) sont passés à un coup sûr de gagner ce match en neuvième manche. Pillar était installé au troisième coussin quand Urena a été retiré sur une chandelle pour forcer la tenue de manches supplémentaires.

En début de 11e manche, les Indians ont rempli les buts, mais Barnes a eu le dernier mot devant Ramirez, qui a été retiré sur un roulant.