INDIANAPOLIS — La pluie a forcé l’annulation de toutes les activités en piste à l’Indianapolis Motor Speedway, samedi, et en conséquence la grille de départ de la dernière course en saison régulière a été établie en fonction du classement des pilotes.

Kyle Busch s’élancera donc de la première position dimanche au Brickyard 400, devant Kevin Harvick et Martin Truex fils.

Les pilotes n’auront aucune séance d’essais, et ils ne passeront aucun temps en piste avant la course.

La course de la série Xfinity a aussi été annulée et déplacée à lundi. La pluie devrait de nouveau être de la partie dimanche en Indiana, et les probabilités que l’épreuve ait lieu tel que prévu semblent plutôt minces.

Il s’agit de la dernière opportunité pour 16 pilotes de se qualifier pour les éliminatoires du NASCAR.