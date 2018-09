NAVA, Espagne — Simon Yates a largué ses principaux rivaux dans la course au titre dans le dernier col et il a remporté la 14e étape du Tour d’Espagne, samedi, pour reprendre le maillot rouge de meneur au classement général.

L’Anglais a repoussé les nombreuses attaques d’un petit groupe de sept cyclistes pendant l’ascension de Les Praeres, avant d’être en mesure de se créer un petit écart dans les 300 derniers mètres du col de catégorie 1.

Miguel Angel Lopez et Alejandro Valverde ont franchi le fil d’arrivée quelques secondes plus tard, suivis de près par Thibaut Pinot et Nairo Quintana.

Michael Woods (Cannondale), d’Ottawa, a terminé au 19e rang, à 2:40 de Yates. Antoine Duchesne (FDJ), de Saguenay, a fini 81e, à 21:23.

Yates, un cycliste de l’équipe Michelton-Scott, a complété l’étape de 171 km en quatre heures et 19 minutes. Il s’est ainsi emparé du maillot rouge, qu’il avait enfilé de la neuvième à la 11e étape de la ‘Vuelta’.

Valverde est deuxième au classement cumulatif à 20 secondes de Yates, tandis que Quintana est troisième à 25 secondes. Lopez suit en quatrième place, à 47 secondes. Woods est 44e à 44:20, et Duchesne est 136e à 2:44;32.

Jesus Herrada, qui fut le meneur pendant deux jours, a été largué en milieu d’étape, qui comprenait l’ascension de cinq cols.

La compétition espagnole, qui s’étale sur trois semaines, demeurera dans le nord dimanche, dans les pics d’Europe, le massif le plus élevé de la cordillère Cantabrique. L’étape de 178 km commencera à Ribera de Arriba et culminera avec l’ascension du col hors catégorie Lagos de Covadonga.