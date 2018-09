LAVAL, Qc — En route vers la conquête de la coupe Memorial le printemps dernier, le Titan d’Acadie-Bathurst a perdu quatre matchs sur 20 pendant les séries éliminatoires de la LHJMQ. Deux de ces défaites sont venues en première ronde contre un adversaire qui, selon tous les observateurs, ne devait pas faire le poids. Six mois plus tard, Mario Pouliot résume en deux mots ces deux défaites: Zachary Bouthillier.

«C’est la seule raison pour laquelle la série a duré six matchs, a déclaré celui qui dirigeait alors le Titan, au sujet du gardien de but des Saguenéens de Chicoutimi. Sinon, la série aurait duré trois parties!

«C’est réellement un bon gardien. Il est très athlétique, imposant, compétitif, a ajouté Pouliot, qui amorce une nouvelle étape de sa carrière à la tête des Huskies de Rouyn-Noranda. On savait qu’il avait un très beau potentiel. Sincèrement, dans les quatre rondes, il est le meilleur gardien qu’on a affronté. Le gardien qui a fait prolonger la série contre nous, ç’a été Zachary Bouthillier. Je n’ai aucune gêne à le dire aujourd’hui.»

Ces éloges de la part de Pouliot résument la progression du portier de 18 ans, originaire de Chambly, qui participe au tournoi des recrues à titre d’unique joueur francophone au sein de l’équipe des Maple Leafs de Toronto.

Ces éloges sont corroborés par Yanick Jean, qui a dirigé Bouthillier l’année dernière. Jean avait déjà une haute opinion de Bouthillier lorsque celui-ci jouait avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe dans la Ligue midget AAA. Ce sont toutefois les Cataractes de Shawinigan qui l’ont réclamé en deuxième ronde, 23e au total, en 2015.

«C’est un jeune qu’on aimait beaucoup à son année de repêchage midget alors qu’il avait 15 ans», a déclaré l’entraîneur-chef des Saguenéens, qui ont acquis les services de Bouthillier dans une transaction effectuée le 28 août 2017.

«Il a connu un bon début de saison, puis il a eu un creux de vague pendant six à huit semaines. En deuxième moitié de saison, il a volé des matchs à lui seul. Dans la série contre Acadie-Bathurst, il a été extraordinaire», a ajouté Jean.

Les performances de Bouthillier ont intrigué suffisamment l’équipe de dépisteurs des Maple Leafs pour qu’ils le choisissent en septième ronde du repêchage de juin dernier à Dallas.

«Nous avons une personne dont le travail spécifique est d’évaluer les gardiens de but», a déclaré Kyle Dubas, directeur général des Maple Leafs, dans un courriel acheminé à La Presse canadienne, en faisant allusion à Brian Daccord.

«Nous avons une grande confiance en cet homme, et il avait identifié Zachary comme un joueur-clé tout au long de la saison. Il a vraiment parlé en faveur de Zachary pendant le repêchage et ce, plusieurs rondes avant que nous le choisissions. Zachary répond aux critères que nous recherchons chez un gardien, et il nous emballe.»

Bouthillier est le premier à reconnaître qu’il aurait pu connaître un meilleur départ. Toutefois, il dit s’être pris en main en cours de route, notamment en consultant un préparateur mental de Toronto et un psychologue référé par les Saguenéens.

«Le début de saison a été un peu difficile jusqu’aux Fêtes. À partir de là, j’ai vraiment mis en pratique l’expérience acquise, et pris beaucoup de maturité», a déclaré Bouthillier vendredi à Laval.

«Au retour des Fêtes, ç’a super bien été, je pense avoir beaucoup progressé, j’ai travaillé très fort avec mon entourage, mon préparateur mental, mon entraîneur des gardiens. J’ai décidé de me botter les fesses un peu, de travailler plus fort, d’agir plus en professionnel et de donner tout ce que j’ai pour ce sport. C’est ce qui a fait que j’ai eu de bonnes performances pendant les séries l’an dernier.»

En principe, Bouthillier devrait avoir la chance de montrer son savoir-faire dimanche après-midi alors que les recrues des Maple Leafs affronteront celles du Canadien dans le dernier match du tournoi, à la Place Bell de Laval. En fait, il s’attend à jouer tout le match.

Le Tricolore aurait pu choisir Bouthillier en septième ronde, lui qui avait réclamé le gardien Cayden Primeau lors de cette même septième ronde l’année précédente à Chicago.

Bouthillier aurait aimé être choisi par le Canadien, mais il ne l’a pas laissé paraître, bien qu’il reconnaisse qu’il s’agissait de l’équipe qu’il encourageait.

«C’est sûr que plus petit, comme n’importe quel petit Québécois, le Canadien est ton équipe favorite. Là, j’ai appris à aimer beaucoup plus l’organisation des Maple Leafs. J’approche chaque partie de la même façon, et si je joue dimanche ce ne sera pas différent. Je serai fier de porter le logo des Maple Leafs et de performer pour cette équipe-là.»