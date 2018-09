PITTSBURGH — Le voltigeur de droite des Pirates de Pittsburgh Gregory Polanco, le meneur de l’équipe aux chapitres des longues balles et des points produits, ratera le reste de la saison en raison d’une contusion osseuse au genou gauche.

Polanco s’est blessé en sixième manche vendredi soir, dans la victoire de 5-3 des Pirates contre les Marlins de Miami. Il a tenté d’étirer un simple en double et glissé de manière audacieuse au deuxième coussin. Il s’est aussi étiré des ligaments de l’épaule gauche, ont précisé les Pirates samedi.

Il frappe pour une moyenne de ,254 avec 23 longues balles et 81 points produits cette saison. Polanco est aussi le meneur de l’équipe avec 61 coups sûrs de plus d’un but.