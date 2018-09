TORONTO — Jeremiah Masoli a lancé quatre passes de touché et les Tiger-Cats de Hamilton ont défait les Argonauts de Toronto 36-25, samedi après-midi.

Les Tiger-Cats (6-5) avaient aussi gagné lors du match de la fête du Travail, lundi, à leur domicile. Ce gain leur a également permis de devancer le Rouge et Noir d’Ottawa au sommet de la section Est de la Ligue canadienne de football.

Le Rouge et Noir et les Tiger-Cats croiseront le fer à deux reprises le mois prochain.

Les Argonauts (3-8) ont rendu les choses intéressantes en fin de quatrième quart, quand McLeod Bethel-Thompson a rejoint S.J. Green dans la zone des buts pour un touché de 31 verges, mais le converti de deux points a été raté, laissant les Tiger-Cats en avant 36-25.

Les Argonauts ont subi un troisième revers de suite et ils ont vu leurs espoirs de participer aux séries s’amoindrir. La formation torontoise reste à égalité avec les Alouettes de Montréal (3-8) au dernier rang de la section Est.

Même s’ils occupent le quatrième échelon de la section Ouest, les Blue Bombers (5-6) traverseraient dans l’Est si la saison se terminait aujourd’hui, devançant ainsi les Argonauts et les Alouettes.

Masoli a réduit au silence les partisans au BMO Field en réussissant une passe de touché de 34 verges à Alex Green, à 7:18 du quatrième quart. Il a ensuite repéré Luke Tasker lors du converti de deux points pour procurer une avance de 33-19 aux Tiger-Cats.

Masoli a réussi 18 de ses 25 passes pour des gains de 307 verges. Il s’agissait de son neuvième match de plus de 300 verges cette saison, ce qui égale le record d’équipe établi par Henry Burris.

Brandon Banks a capté six ballons pour des gains de 153 verges et deux touchés. Il avait réussi neuf réceptions pour des gains de 135 verges et deux majeurs lors du match de la fête du Travail. Banks a atteint le plateau des 1000 verges cette saison.

Duron Carter a joué en attaque et sur les unités spéciales à ses débuts avec les Argonauts. Il n’a attrapé aucune passe, mais il a retourné deux bottés de dégagement pour des gains de 13 verges.

Bethel-Thompson a vu 27 de ses 40 tentatives par la voie des airs être captées pour un total de 295 verges. Il a lancé deux passes de touché. Armanti Edwards a conclu la rencontre avec neuf réceptions et des gains de 112 verges tandis que Green a saisi huit passes pour des gains de 97 verges.

