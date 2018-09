PITTSBURGH — Ivan Nova a signé une première victoire en un mois et les Pirates de Pittsburgh ont vaincu les Marlins de Miami 5-1, samedi, pour remporter un cinquième match de suite.

Josh Bell a ajouté son grain de celle en claquant une longue balle contre Brett Graves, en sixième manche. Il avait frappé un circuit vendredi pour produire un premier point depuis le 11 août.

Nova (8-9) a accordé trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il avait perdu ses trois derniers départs depuis qu’il avait battu les Giants de San Francisco, le 9 août. Nova a porté à 4-0 sa fiche en carrière contre les Marlins.

Les Pirates sont revenus à égalité avec la barre de ,500 pour une première fois depuis le 21 août.

Wei-Yin Chen (6-10) a alloué trois points et cinq coups sûrs en quatre manches pour les Marlins. Il montre une fiche de 1-7 et une moyenne de points mérités de 9,13 en 11 départs à l’étranger. En 12 départs à domicile, Chen revendique un dossier de 5-3 et une moyenne de points mérités de 1,77.

Jose Osuna a amorcé la deuxième manche avec un double et il est venu marquer à la suite d’un simple de Kevin Newman. Les Pirates ont accentué leur avance à 3-0 en quatrième manche.

Padres 2 Reds 7

Joey Votto a mis une fin à sa disette des deux derniers mois en frappant un grand chelem pour permettre aux Reds de Cincinnati de battre les Padres de San Diego 7-2, dans un match qui s’est terminé en septième manche en raison de la pluie.

Le duel a débuté une heure plus tôt en raison des prévisions météorologiques défavorables et les joueurs ont joué sous une fine pluie constante qui s’est intensifiée, alors qu’il y avait un retrait en septième manche.

Votto a cogné son premier circuit depuis le 9 juillet aux dépens de Robbie Erlin (3-6) pour permettre aux Reds d’inscrire sept points en deuxième manche. Il s’agissait de la deuxième plus longue disette de la carrière de Votto, qui est demeuré 36 matchs sans frapper de longue balle. Il avait passé quelques jours à l’infirmerie en raison d’une blessure au genou durant cette séquence.

C’était la deuxième fois de la saison que Votto réussissait à frapper un grand chelem et la quatrième fois de sa carrière. Scott Schebler avait permis à l’équipe d’établir un record de concession en frappant de 10e de l’équipe vendredi soir. Les Reds pourraient niveler le record établi à 12 grands chelems dans la Ligue nationale. Le record de la MLB à ce chapitre s’élève à 14.

En trois manches, Erlin a alloué huit coups sûrs et sept points, tous inscrits en deuxième manche.

Matt Harvey (7-8) a quant à lui permis à Eric Hosmer d’inscrire un circuit de deux points en quatrième manche. Il a par la suite retiré 10 frappeurs sur des prises en sixième, son plus grand nombre de retraits sur des prises depuis le 8 mai 2016, et a fait augmenter sa moyenne de points mérités à 4,87.