OAKLAND, Calif. — Khris Davis a claqué un 41e circuit cette saison, un sommet dans les Majeures, Matt Olson a placé son équipe en avant grâce à une longue balle et les Athletics d’Oakland ont eu raison des Rangers du Texas 8-6, samedi.

Davis a frappé un circuit de deux points en première manche. Il en a claqué 10 contre les Rangers cette saison, égalant son total de 2016 contre cette même équipe.

Olson a brisé une égalité de 6-6 contre Chris Martin (1-4) pour amorcer la huitième manche. Il a établi un sommet en carrière avec un 25e coup de quatre buts.

Chad Pinder a aussi réussi un circuit et Matt Chapman a ajouté un double d’un point en huitième manche. Les Athletics montrent un dossier de 31-15 depuis la pause du match des étoiles, un sommet dans le Baseball majeur. Ils détiennent une avance de six matchs et demi devant les Mariners de Seattle pour le deuxième rang donnant accès au duel éliminatoire de l’Américaine.

Ryan Butcher (4-0) a retiré au bâton Joey Gallo, le seul frappeur qu’il a affronté, et Blake Treinen a été parfait en neuvième manche pour enregistrer un 37e sauvetage en 41 occasions.

Le partant des Athletics, Edwin Jackson, a alloué quatre points et cinq coups sûrs en trois manches.

Adrian Beltre a cogné deux coups de quatre buts pour les Rangers, qui ont perdu neuf de leurs 12 dernières parties.

Astros 5 Red Sox 3

Alex Bregman a cogné son 30e circuit, Charlie Morton a été solide durant cinq manches à son retour dans la formation et les Astros de Houston ont battu Red Sox de Boston 5-3 pour signer leur septième gain consécutif.

Les Astros ont remporté les deux premiers matchs de la série de trois duels. Les champions en titre tenteront de balayer les meneurs de la section Est de la Ligue américaine au Fenway Parc, où les Red Sox ont remporté leurs 10 séries précédentes.

Martin Maldonado a également frappé une longue balle du côté des Astros et Morton (14-3) a offert une bonne performance, quelques heures après que son nom eut été retiré de la liste de blessés.

Morton, qui ressentait de l’inconfort à l’épaule droite, a alloué deux points, sept coups sûrs et deux buts sur balles, retirant trois frappeurs sur des prises. Il avait amorcé la rencontre en concédant trois coups sûrs et un point en première manche, mais il a par la suite muselé l’adversaire, jusqu’à ce que Xander Bogaerts frappe un circuit en solo en cinquième manche.

Durant trois manches et un tiers, Eduardo Rodriguez (12-4) a accordé cinq points et six coups sûrs, dont deux circuits.

Tyler White a frappé un triple d’un point et a croisé le marbre après le ballon-sacrifice de Jake Marisnick en troisième.

Orioles 5 Rays 10

Lors d’une sortie difficile, Ryan Yarbrough a tout de même récolté sa 14e victoire de la saison, soit le plus grand nombre de gains parmi les recrues de la MLB, et les Rays de Tampa Bay ont signé une 10e victoire consécutive à domicile, défaisant les Orioles de Baltimore 10-5.

Le releveur Diego Castillo a réussi à conserver le score intact en première manche. Yarbrough (14-5) a par la suite fait son entrée au monticule et a alloué trois points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers. Douze des 14 victoires du lanceur sont survenues lors d’un match où les Rays faisaient appel à leurs releveurs.

Les Rays tenteront d’égaler le record de concession pour les victoires consécutives à domicile dimanche, lors du dernier duel de la série.

Avec 21 matchs à jouer, les Rays accusent un retard de huit matchs sur les Athletics d’Oakland, qui pointent au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine.

David Hess (3-10) a effectué son départ un jour après avoir reçu un ballon de football dans l’oeil gauche, et a concédé six points — dont deux mérités — et sept coups sûrs en un peu plus de cinq manches. Le droitier a accordé quatre points non mérités en première manche.

Jonathan Villar a récolté trois points produits et Renato Nunez a frappé un circuit de deux points pour les Orioles (41-101).